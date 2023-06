Team FRT Racing 2, ottimi risultati per Mantia, Dodaro e Diodato nella terza tappa di Campionato Interregionale

Domenica 11 giugno si è disputata la terza tappa di Campionato Interregionale presso la ‘Pista Azzurra’ di Borgo Ticino (No). Pista tecnica che ha messo a dura prova i piloti: per quanto riguarda il team FRT Racing 2 di Finale Emilia, nella SM4 Fabiano Bartoli ha concluso la prima manche in ottava posizione mentre la seconda in nona dopo essere partito dalla tredicesima casella dopo le qualifiche.

Nella categoria SM Junior, Michael Diodato è riuscito ad imporsi in entrambe le manches conquistando il primo posto di giornata. Uno scatenato Alessandro Mantia, nella categoria SM Over, ha chiuso entrambe le gare in prima posizione mantenendo ben salda la leadership. Nella categoria Ama, Lorenzo Surace ha faticato a trovare il giusto feeling con la pista piemontese e ha chiuso in settima posizione di giornata. Mattia Negri è riuscito a conquistare due quarti posti nella SM FAST mentre Luca Dodaro, con due primi posti, ha conquistato la prima posizione di giornata nella SM PRO.

Risultati di giornata:

Categoria SM4: Fabiano Bartoli #51 P6 (Lombardia)

Categoria SM JUNIOR: Michael Diodato #2 P1

Categoria SM AMA: Lorenzo Surace #44 P7

Categoria SM5 Over: Alessandro Mantia #341 P1

Categoria SM1 Fast: Mattia Negri #70 P4

Categoria SM1 Pro: Luca Dodaro #770 P1

Il Campionato Interregionale si prende una pausa fino al 24 settembre con l’ultima tappa a Ottobiano Motosport (Pv).

