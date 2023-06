Venerdì 16 e sabato 17 giugno a Nonantola torna la Festa della Musica

NONANTOLA – Torna la Festa della Musica (FdM) di Nonantola, giunta alla sua 16esima edizione: una due-giorni di concerti, spettacoli, intrattenimento e convivialità nel cuore di Nonantola prevista venerdì 16 e sabato 17 giugno 2023. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito.

L’edizione 2023 nasce da un gruppo di lavoro formato da giovani realtà del territorio quali Revol Wave Orchestra, Einstein 38 APS e altre associazioni, coordinato da Studio’s Programmazione con il sostegno del Comune di Nonantola. Due giorni di concerti, esibizioni ed esposizioni artistiche, jam session con l’obiettivo di celebrare il linguaggio musicale, senza distinzione di stili o generi.

Esibizioni musicali nel centro storico (Piazza Liberazione, Piazza Caduti Partigiani, Giardino della Partecipanza, Torre dei Modenesi):

• Venerdì 16 giugno: Malvax, Zero522, Giack Bazz, Ego nel pagliaio, Sonic Uke Orchestra, Just for Now, Bright Lights Apart, Garage Damedeo, Vampa, Fire Serpents, Grida, Dan la Belle, Niko Albano;

• Sabato 17 giugno: Tonino 3000, Flat Bit, Mixotri, Miami Soul Band, Lvcrime, Giovanni Ruini, Bimbo27, Le Canzoni Giuste, Sophora, Refuse to Lose, Rosario del Duca, Revol Jam (Jam session aperta a tutti i musicisti organizzata da RWO), Loop Connection.

Headliner di questa edizione saranno:

• Venerdì 16 giugno sul palco di Piazza Liberazione ESPAÑA CIRCO ESTE: attivi da 10 anni, un mix di Pop, Punk, Tango, Latin e di Reggae in un disordine travolgente di sonorità.

• Venerdì 16 giugno sul palco di Piazza Caduti Partigiani ELASI: giovane cantautrice e producer, il cui stile musicale è impregnato di viaggi in giro per mondi, reali e immaginari.

• Sabato 17 giugno sul palco di Piazza Liberazione Studio Murena Soul, funk, rap, jazz ed elettronica…definiti a più voci “miracolo italiano”. La data a Nonantola sarà un anticipazione del concerto che faranno il 2 luglio a Milano in apertura al gruppo di fama mondiale Red Hot Chili Peppers

Inoltre via San Rocco (ARTE in San Rocco) sarà dedicata all’arte: giovani artisti, illustratori, fotografi e pittori esporranno le proprie opere in una galleria a cielo aperto: ospite speciale lo street artist Drew Nori. Novità del 2023 è l’After Show con DjSet in Baracchina al Parco della Pace, in collaborazione con il Weller Festival. Non mancheranno punti di ristorazione, truck food e bancarelle di artigianato, il tutto secondo una filosofia green grazie alla collaborazione di 0Waste APS.

Immancabile come ogni anno il concorso fotografico “Foto in 4/4” Contest con iscrizione gratuita organizzato dall’associazione AssoDuedu e Photononantolarte.

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

Seguici su Facebook: