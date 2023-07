A San Felice tornano le bande della Marching Fest

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

MODENA, SAN FELICE SUL PANARO - A Modena e a San Felice sul Panaro, come tradizione da quasi 30 anni, il 7 e l'8 luglio si accendono nuovamente i riflettori sulle evoluzioni e i caroselli delle bande da parata e spettacolo del Festival “Quando la banda passò…”- Modena Marching Fest. Per la 28esima edizione scendono in campo anche gruppi da Olanda e Ucraina per supportare un progetto concreto di Solidarietà a beneficio delle scuole di musica della Romagna colpite dall’alluvione e per condividere insieme un forte messaggio di Pace e di Speranza. Presenta Laura Padovani di Radio Bruno.