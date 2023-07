Concordia, al via i lavori di completamento della ciclabile di via Martiri della Libertà

CONCORDIA - Sono iniziati, a Concordia, i lavori per il completamento della pista ciclabile di via Martiri della Libertà nel tratto di strada compreso tra l’incrocio con via Paglierine e il canale Sabbioncello. L’intervento - spiega il Comune - è funzionale a migliorare la condizione di sicurezza di pedoni e ciclisti e prevede la realizzazione di un nuovo percorso ciclabile per una estensione di 90 metri che collega il canale Sabbioncello con la ciclabile esistente in via Martiri della Libertà.Il nuovo tratto di ciclabile sarà separato dalla carreggiata stradale da cordoli e si prevede l’inserimento di un passaggio pedonale illuminato per favorire l’attraversamento stradale. I lavori prevedono anche la realizzazione di una linea di illuminazione pubblica a servizio del nuovo tratto di ciclabile. La spesa complessiva per l’intervento è di € 140.000.