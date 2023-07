Finale Emilia, le fotografie di Maurizio Goldoni all’ex Palazzo della Guardia

“Le foto esposte – scrive Goldoni nella brochure di presentazione della mostra - sono state scattate usando fotocamere di piccole dimensioni, soprattutto la Canon G15, che a settembre compirà dieci anni e qualche decina di migliaia di scatti”.

“Ho percorso letteralmente migliaia di chilometri in scooter – scrive ancora Goldoni - per fotografare case coloniche abbandonate nelle immediate vicinanze di Finale: non avete idea di quante sono (o meglio, fossero). In questa mostra se ne vedono alcune, ma mi piacerebbe che le centinaia da me fotografate venissero un giorno messe in rete, quale patrimonio collettivo di una civiltà contadina per gran parte scomparsa”.

FINALE EMILIA - Gli spazi espositivi dell’ex palazzo della Guardia ospiteranno da venerdì 14 a domenica 30 luglio, le fotografie di Maurizio Goldoni, mirandolese di nascita ma a Finale Emilia dal 1979 quando ha aperto il Fotocentro, tuttora in attività.Da diversi anni Goldoni ama fotografare gli edifici vecchi e abbandonati, specie le case di campagna, affascinato dagli oggetti che mostrano l’impronta del tempo, delle intemperie, dell’uso. In 44 anni Goldoni ha accumulato, sia per lavoro che per passione, un patrimonio fotografico notevole riguardo a Finale Emilia, forse il più rilevante, almeno come numero di scatti.La mostra intitolata "Panaro e dintorni" e realizzata grazie ad Alma Finalis, con il contributo di alcuni sponsor e il patrocinio dell’amministrazione comunale di Finale Emilia, inaugurerà venerdì 14 luglio alle ore 18.30 e sarà visitabile tutti i pomeriggi dalle 17,30 alle 19,30; sabato e domenica anche dalle 10,30 alle 12,30. Nella saletta attigua agli spazi dedicati alla mostra fotografica, nei giorni e negli orari di apertura, verrà proiettato in continuo il documentario "Un anno accanto al fiume", realizzato da Maurizio Goldoni nel 2012 per raccontare l'alternarsi delle stagioni lungo un tratto del Panaro.