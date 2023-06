Fondazione di Modena, completato l’iter delle nomine

MODENA - Completato l’iter delle nomine negli organi della Fondazione di Modena. Il Consiglio di Indirizzo ha nominato i 6 componenti che sostituiscono i consiglieri entrati a far parte del Consiglio d’Amministrazione (Eleonora De Marco - Vicepresidente, Silvana Borsari, Valeria Marigo, Silvia Menabue, Massimiliano Morini e Valerio Zanni). Sono:, designata dall’Arcidiocesi di Modena-Nonantola,designato dal Comune di Castelfranco Emilia,– già componente del Cdi nella passata consiliatura - edesignati dal Comune di Modena,designata dall’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia edesignato dalla Provincia di Modena. Di seguito un breve curriculum dei nuovi nominati:. Direttrice dell’Azienda di Servizi alla Persona Charitas di Modena, dove è stata per circa dieci anni anche coordinatrice dell’ambito socio-educativo e assistenziale-riabilitativo, è attualmente anche membro dell’Assemblea dei soci di Chimar SpA. Laureata in Scienze dell’Educazione e della Formazione, tra le esperienze pregresse, diversi master e un lungo tirocinio universitario presso la Casa Circondariale di Modena come educatrice.Dirigente bancario di lungo corso presso UniCredit e Revisore legale, è attuale Presidente di Incontra Assicurazioni SpA, Consigliere di UniCredit Factoring SpA e Sindaco effettivo di Nomisma e Caricese. Componente del Collegio di Indirizzo della Fondazione Bologna University Business School, è inoltre Consigliere della Fondazione Inno alla Vita.. Giornalista. Direttrice del sito online di approfondimento culturale mesemodena.it . Dal 1988 al 1999 redattrice del quotidiano l’Unità. Dal 2002 al 2017 è stata redattrice e responsabile del mensile Mese Modena Magazine. Dal 2002 al 2017 ha svolto attività di ufficio stampa per la Consulta regionale ER nel mondo. Ha al suo attivo diverse pubblicazioni tra cui una guida su “Le città d’arte in Emilia-Romagna”.. Bancario dalla pluriennale esperienza, è stato Presidente della Circoscrizione San Lazzaro-Modena Est, Consigliere Comunale a Modena e in Provincia, Consigliere di Arestud, Azienda per il Diritto allo Studio Universitario.. Professore ordinario di Fisica Matematica presso il Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Tra le attività di ricerca si occupa principalmente dello studio dei sistemi complessi quali i vetri di spin. E' stata Vicedirettore di dipartimento ed è membro della Società Italiana di Fisica Statistica.. Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, è bancario di lungo corso con ruoli di responsabilità nell’ambito dei servizi alle aziende, privati, sportelli e famiglie. Dirigente, è iscritto all’Albo unico nazionale dei promotori finanziari. E’ stato membro del Comitato “Via Emilia” di UniCredit e consigliere delle Camere di Commercio di Modena e Reggio Emilia.