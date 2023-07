Il commissario Giuseppe Madonia nuovo dirigente del Commissariato di Polizia di Stato di Mirandola

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

“Ci tengo prima di tutto a ringraziare formalmente il dott. D’Addario per la professionalità dimostrata e per lo sforzo profuso a tutela della sicurezza del territorio e della nostra comunità – ha commentato il sindaco Greco – contestualmente mi rallegro e mi congratulo con il Dott. Madonia per il nuovo incarico, dandogli il benvenuto a Mirandola e rinnovandogli la completa disponibilità, mia e della Giunta che presiedo, in quella che sarà la sua opera”.

MIRANDOLA - Il Commissario, proveniente dal 111° corso di formazione per commissari della Polizia di Stato della Scuola Superiore di Polizia a Roma, assegnato, in qualità di dirigente, al Commissariato di Polizia di Stato di Mirandola, è stato ricevuto questa mattina dal sindaco di Mirandolae dall’assessore alla Sicurezza. Una visita di cortesia, che ha consentito al primo cittadino, testimone del passaggio di consegne con il dirigente uscente Dott. Flavio D’Addario alla presenza del vicario del questore di Modena, dott., di salutare formalmente il nuovo commissario, rinnovandogli la totale disponibilità dell’Amministrazione e delle Istituzioni rappresentate.Classe 1992, originario della Provincia di Enna, il commissario Madonia ha assunto le funzioni di Funzionario Addetto del Commissariato di Polizia di Stato di Mirandola. Dopo la laurea magistrale in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università degli Studi di Catania, ha frequentato la Scuola di specializzazione per le professioni legali presso l’Università degli Studi di Enna “Kore” e ottenuto l’abilitazione da avvocato. Un curriculum profondo che annovera un Master di II livello in Diritto, Organizzazione e Gestione della Sicurezza conseguito presso l’Università La Sapienza di Roma.