San Felice, ufficio postale chiuso per altre due settimane: riaprirà il 20 luglio

Continua, per il momento, l’appoggio per i cittadini di San Felice presso l’ufficio postale di Massa Finalese, in piazza Caduti per la Libertà 16, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle ore 8.20 alle 12.35.

A supporto dei cittadini di San Felice sul Panaro ci sono anche altri due uffici limitrofi. L’ufficio di Rivara, sito in via Grande, 57, prorogherà l’apertura a sei giorni fino a mercoledì 19 luglio, con orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45, il sabato dalle 8.20 alle 12.45. L’ufficio di San Biagio, sito in via Bignardi, 1335, invece riprende l’apertura negli orari standard: lunedì, mercoledì e venerdì’ dalle 8.20 alle 13.35.

SAN FELICE SUL PANARO - Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di via Mazzini 9, a San Felice sul Panaro, riaprirà al pubblico giovedì 20 luglio, salvo imprevisti di cui si darà comunicazione. Proseguono nel frattempo - spiega Poste Italiane - gli interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza per i clienti.