Servizio civile regionale 2023, in Emilia-Romagna 155 posti disponibili

“Il servizio civile rappresenta una porta aperta verso tante opportunità di crescita personale e arricchimento di conoscenze per le nostre ragazze e i nostri ragazzi - commenta l’assessore al Welfare e Politiche giovanili, Igor Taruffi -. Mettersi a disposizione della comunità, impegnati a stretto contatto con professionisti e volontari esperti, li aiuta a sviluppare competenze trasversali che potranno essere molto utili quando entreranno nel mondo del lavoro. Anche quest’anno- prosegue l’assessore- la Regione ha deciso di investire direttamente nel futuro delle nuove generazioni, con particolare attenzione ai giovani con minori opportunità, ai neet e a chi risiede nelle aree interne o montane, per fare in modo che il servizio civile possa diventare un’occasione di rimettersi in gioco”.

Promozione del patrimonio culturale, sensibilizzazione dei più giovani alla lettura e all’uso consapevole delle tecnologie digitali, contrasto all’emarginazione sociale, supporto all’autonomia delle persone fragili, tutoraggio e lotta all’abbandono scolastico, percorsi di sostegno ai disabili, educazione all’inclusione. Sono solo alcuni deglidei(Scr)che anche quest’anno lapromuove per offrire alle nuove generazioni l’occasione di dedicare il proprio tempo e talento alla comunità e di fare esperienza sul campo. Un’opportunità che sarà finanziata con il contributo regionale dititolari o co-progettantidi attuazione in cui sarannoC’è tempo fino alleche dovrà essere inviata all’ente titolare del progetto scelto, che effettuerà ancheGliper partecipare sono stati pubblicati a giugno e mettono a disposizionecosì suddivisi. Disponibilità che si aggiungono alle oltre 3.700 del Servizio civile universale a bando nella primavera scorsa. Unaè dedicata(con un titolo di studio inferiore a quello di scuola secondaria di secondo grado, per cui sono riservati 11 posti), ai neet (giovani che non lavorano, non studiano e non fanno formazione - 12 posti) e a quelli residenti o domiciliati nelle aree montane o interne (2 posti).I progetti e i co-progetti del servizio civile regionale sono destinati(29 anni e 364 giorni),senza distinzione di residenza o cittadinanza. La durata dei co-progetti variaper un impegno orario previsto di, oppure un monte ore che va dalle 60 alle 100 ore mensili. Le attività prenderanno il via a. Tutti i progetti e co-progetti prevedono un riconoscimento economico che consiste in unche varia a seconda delle ore di servizio svolte:mensili per un impegno settimanale di 25 ore o per un monte ore mensile di 100 ore;per un impegno settimanale di 20 ore o per un monte ore mensile di 80 ore;per un impegno settimanale di 15 ore o un monte ore mensile di 60 ore.è stato realizzato dall’Agenzia di Informazione e Comunicazione della Giunta regionale, pubblicato lo scorso mese di marzo e disponibile a questo link https://www.regione.emilia- romagna.it/notizie/ approfondimenti/2023/marzo/ come-funziona-il-servizio- civile-oggi