Successioni ereditarie, è possibile rivolgersi al Caaf Cgil di Modena

Cosa fare quando scompare un proprio caro per succedergli nei beni e nelle proprietà? Chi sono i suoi eredi legittimi? A queste ed altre domande offre risposta il servizio del Caaf Cgil di Modena che assiste iscritti e cittadini.

"Innanzitutto bisogna precisare che la dichiarazione di successione è una pratica cosiddetta in autoliquidazione, per la quale non è necessario un notaio” spiega Elisabetta Valenti, presidente del Caaf Cgil. “Il nostro servizio si avvale di operatori dedicati e competenti in materia di diritto di famiglia, testamenti, rinunce all’eredità, ecc…, assiste e tutela chi deve fare questa pratica, dalla compilazione all’invio telematico all’Agenzia delle Entrate, fino alla voltura catastale per l’intestazione agli eredi dei beni immobili”. “In un momento difficile e delicato per chi ha perso un congiunto, gli operatori Caaf Cgil rispondono ad ogni dubbio o domanda utilizzando tutta la delicatezza e la competenza necessarie” prosegue Valenti.

La dichiarazione di successione - spiega la nota stampa del Caaf Cgil - deve esser presentata entro un anno dal decesso, solo nel caso in cui sia presente un testamento occorre farlo pubblicare prima tramite atto notarile, e poi il Caaf può portare a termine la pratica di successione. Le pratiche vengono concluse in tempi brevi. Nel 2022 sono state consegnate, dagli uffici del Caaf Cgil all’Agenzia delle Entrate, 1.140 pratiche di successioni.

"Sul territorio modenese – precisa ancora Valenti - siamo certamente un Caaf affidabile, riconosciuto e stimato anche dagli Enti pubblici che si rivolgono a noi per ogni pratica collegata”.

E’ possibile anche rivolgersi agli uffici per la richiesta di un preventivo del servizio. Il servizio è prevalentemente su appuntamento. Gli uffici successioni del Caaf Cgil sono presenti in diversi Comuni della provincia – Modena, Carpi, Castelfranco, Mirandola, Pavullo, Sassuolo, Vignola, Nonantola e Finale Emilia – ci si può rivolgere direttamente a queste sedi sindacali per prendere appuntamento, oppure chiamando il numero provinciale 059.235680. Altre informazioni sul sito www.cscmo.it .