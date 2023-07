Tennis, dal 12 al 17 settembre torna la Coppa Davis a Bologna

Martedì 12, ore 15: Svezia vs Cile

Mercoledì 13, ore 15: Canada vs Italia

Giovedì 14, ore 15: Canada vs Svezia

Venerdì 15, ore 15: Italia vs Cile

Sabato 16, ore 15: Canada vs Cile

Domenica 17, ore 15: Italia vs Svezia

BOLOGNA -si prepara ad abbracciare nuovamente lae la. Dopo l’esordio dello scorso anno,, il palcoscenico della(Bo) ospiterà ancora una volta gli azzurri, impegnati nelconper uno degli appuntamenti più importanti e attesi nel cartellone di oltre 100 eventi promosso dallaUntra, firmato lo scorso anno e valido fino al 2026, che porta sotto le Due Torri uno dei quattro gironi delle fasi finali del più importante torneo al mondo a squadre del tennis maschile. Presso la sede delin Piazza Maggiore, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della, con la partecipazione dipresidente della Federazione Italiana Tennis e Padel;presidente della Regione;assessora allo Sport e bilancio del Comune di Bologna;capitano della Nazionale italiana di Coppa Davis e la presenza del sindaco di Casalecchio di Reno,contro i campioni in carica del: un’occasione immediata di riscatto dopo la sconfitta dello scorso anno in semifinale contro i nordamericani, poi vincitori – per la prima volta nella loro storia – dell’ambito trofeo grazie al netto successo in finale sull’Australia. La selezione tricolore tornerà quindi in campoalle ore 15 per affrontare il, per poi chiudere il proprio girone(sempre alle 15) contro laLe– giocati a Manchester (Regno Unito), Valencia (Spagna), Croazia (sede da definire) – per lein programma al ‘Palacio de Deportes José María Martín Carpena’ didalL’Istituto superiore di formazione “Roberto Lombardi” ha in programma, che potranno così vivere l'atmosfera della Coppa Davis anche nel cuore della città. Il 12 settembre tutti i convocati ai raduni regionali, ai CPA, alla Coppa d’Inverno, alla Coppa Belardinelli e alla Coppa delle Province, verranno invitati all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno ad assistere agli allenamenti in programma al mattino e alla sfida, Svezia-Cile, della prima giornata in programma nel pomeriggio. Sempre il 12 settembre, inche sarà a disposizione dei ragazzi e delle ragazze delle scuole tennis riconosciute dalla: saranno presenti insegnanti e fiduciari dell’ISF per garantire lo svolgimento delle attività. Tutti i partecipanti saranno invitati ad assistere all’incontro in programma nel pomeriggio. Dal giorno successivo, sempre nella piazza simbolo del capoluogo emiliano, verranno coinvolti gli allievi e le allieve degli istituti scolastici di Bologna. Infine, sarà allestito un campo da tennis davanti alla ‘Unipol Arena’ a disposizione delle scuole tennis dei circoli di Casalecchio di Reno e Bologna.È possibileper le sfide di Davis Cup in programma alla ‘Unipol Arena’di Casalecchio di Reno sul sito di, raggiungibile al link https://tickets.italy. daviscup.com/it e sul sito Ticketone. Per idellaè previsto unoe uno. Da quest’anno, per tutti i tifosi c’è un’ulteriore: a partire da martedì 12 fino a domenica 17, chi ha acquistato un biglietto potrà – nella giornata stessa di validità del proprio tagliando – accedere all’impianto anche la mattina esino alle ore 12 (solo del campo principale, i secondari non saranno accessibili al pubblico).