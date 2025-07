Attivato all’ospedale di Baggiovara il distributore automatico di quotidiani e riviste

È stato attivato nei giorni scorsi presso la hall dell’Ospedale Civile di Baggiovara, a fianco della reception dell’ingresso principale, un nuovo distributore automatico di quotidiani e stampa periodica promosso dalla Federazione Italiana Editori Giornali (Fieg) e dal suo presidente Andrea Riffeser Monti, editore di QN, Il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno, in accordo con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena e Sesamo SPA, la concessionaria del project financing. La macchina, gestita da un edicolante di Formigine, è rifornita quotidianamente e può contenere svariate pubblicazioni sia di quotidiani che riviste, offrendo a pazienti, visitatori e operatori sanitari la possibilità di acquistare giornali e riviste senza necessità di recarsi all’esterno della struttura. L’acquisto è possibile attraverso il pagamento in contanti: la macchina accetta banconote e monete fino a venti euro ed eroga il resto.

Si tratta del secondo distributore automatico di stampa a entrare in funzione negli ospedali della provincia di Modena dopo quello installato all’Ospedale di Sassuolo, inaugurato nel mese di febbraio 2024. L’iniziativa consente di ampliare l’offerta di servizi utili all’interno delle strutture ospedaliere, facilitando l’accesso all’informazione durante l’attesa o i momenti di pausa.

«Questo progetto - ha dichiarato il direttore amministrativo dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, avvocato Cosimo Palazzo - rientra in un percorso più ampio di attenzione alla qualità della permanenza in ospedale, che passa anche da piccoli servizi in grado di migliorare la giornata di chi si trova in struttura, sia per motivi di salute sia per lavoro».