L’ospedale civile di Baggiovara compie 20 anni

Il 2 giugno del 2005 venne inaugurato l’Ospedale Civile di Baggiovara che portò alla definitiva chiusura dell’Ospedale Sant’Agostino. La nuova, modernissima struttura – all’inizio gestita dall’Azienda USL di Modena poi, dal 2019, dall’Azienda Ospedaliero–Universitaria di Modena – ha consentito di sviluppare moltissimi campi della ricerca, della medicina e della chirurgia. Per fare un solo esempio, la chirurgia robotica a Modena è cominciata proprio all’Ospedale Civile grazie a un comparto operatorio pensato anche per ospitare le nuove tecnologie. A distanza di vent’anni, questa ricorrenza offre l’occasione per riflettere sul percorso compiuto, riconoscere il valore delle persone che quotidianamente operano all’interno dell’ospedale e celebrare un luogo che, giorno dopo giorno, ha saputo coniugare innovazione, assistenza e attenzione ai bisogni della persona. L’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena ha quindi organizzato un articolato programma di eventi riuniti sotto lo slogan “ Qui è il futuro” che vuole evidenziare come questo ventennale guardi al futuro dell’Ospedale e della Sanità modenese nel suo complesso. Il primo evento è domenica prossima, 20 luglio , in Piazza Sant’Agostino, alle 21,00. Una vera serata evento aperta a tutti, con lo spettacolo del cantautore e musicista Andrea Govoni. La scelta di Piazza Sant’Agostino non è casuale e vuole ricordare il legame dell’Ospedale Civile – che alla sua apertura si chiamava proprio Nuovo Ospedale Sant’Agostino Estense – con il glorioso Ospedale Sant’Agostino e con tutta la città . Gli eventi sono stati pensati e organizzati dal Servizio Comunicazione e Informazione dell’AOU di Modena e hanno trovato la condivisione e la collaborazione del Comune di Modena, della Fondazione di Modena e di alcune importante Associazioni come Team Enjoy.

"In 20 anni il mondo è cambiato, in particolare per la sanità pubblica che vive una situazione complicata dovuta principalmente al sottofinanziamento da parte del Governo – ha detto Massimo Mezzetti, Sindaco di Modena e Presidente della CTSS – Ci dobbiamo quindi preparare a vivere tutti questi importanti appuntamenti con gli occhi aperti al presente e proiettati al futuro. I direttori generali hanno condiviso con noi sindaci una direzione strategica che declineremo nei prossimi mesi. Come ho già detto nell'occasione della recente Conferenza Territoriale Socio-Sanitaria che ha approvato i bilanci preventivi, dobbiamo razionalizzare ed efficientare la nostra spesa sanitaria, non significa tagliare i servizi ma compiere una razionalizzazione strategica che affronti il corpo grosso delle spese e superi un’organizzazione sanitaria in città che agisca su quella che spesso è una doppia offerta di prestazioni".

“Oggi presentiamo un ricco calendario di eventi che vuole ricordare i vent’anni dall’apertura dell’Ospedale di Baggiovara – ha commentato il Direttore generale di AOU di Modena, Luca Baldino – il nostro obiettivo è quello di ricordare le grandi conquiste della nostra Sanità Pubblica in questo ultimo ventennio, che sono le fondamenta su cui si poggiano le innovazioni dei prossimi vent’anni e oltre. Lo slogan che abbiamo scelto “Qui è il futuro” vuole proprio esplicitare questo obiettivo. Molte delle innovazioni cliniche, tecnologiche e organizzative che segneranno la sanità nei prossimi decenni sono già iniziate e possiamo affermare che molte di queste hanno trovato un terreno fertile per svilupparsi nell’AOU di Modena e, nel caso specifico, nell’Ospedale di Baggiovara. Le iniziative progettate per queste celebrazioni, sono pensate per avvicinare i cittadini alla sanità pubblica. Desideriamo per questo motivo offrire a tutti i nostri professionisti alcuni momenti di svago dedicati a loro e aperti anche ai cittadini. Siamo convinti, infine, che in un momento storico così complesso per la Sanità sia ancora più importante rimettere al centro dell’attenzione il grande e costante lavoro che i nostri professionisti svolgono. Vi aspettiamo numerosi.”

“L’Ospedale di Baggiovara rappresenta un modello di integrazione tra assistenza, ricerca e formazione – ha dichiarato Jessica Mandrioli, Professore ordinario di Neurologia dell’Università di Modena e Reggio Emilia- In questi vent’anni, grazie alla collaborazione tra l’Azienda USL prima e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria poi, con l’Ateneo, è stato possibile sviluppare percorsi di alta specializzazione clinica e progetti di ricerca avanzata che pongono la persona al centro, con particolare attenzione alla fragilità, alle malattie rare, alla disabilità e all’ambito dell’emergenza-urgenza. Anche presso l’Ospedale Civile si formano i medici di domani, in un contesto tecnologicamente all’avanguardia, orientato all’innovazione e dotato di infrastrutture cruciali per la ricerca biomedica e clinica. Questo anniversario è l’occasione per celebrare il valore della sanità pubblica e il ruolo centrale che l’Ospedale di Baggiovara ha assunto nella rete della medicina accademica modenese.”

"Queste celebrazioni ci ricordano che l'Ospedale di Baggiovara in questi è 20 anni è divenuto progressivamente un punto di riferimento importante nella rete sanitaria provinciale, dove ogni giorno si garantiscono cure di qualità ai cittadini – ha aggiunto Romana Bacchi, Direttore Sanitario Ausl di Modena - un luogo in cui innovazione tecnologica e competenza professionale trovano espressione, certamente un orgoglio per il nostro Sistema sanitario nazionale. Insieme, come Aziende sanitarie, stiamo lavorando per rafforzare l'integrazione tra professionisti, e tra le strutture territoriali e gli ospedali della nostra provincia, per agevolare e migliorare il percorso di cura del cittadino, e su questa strada dobbiamo proseguire. Ma sono le persone a poter aggiungere ulteriore valore ai percorsi di assistenza, medici, infermieri, tecnici, amministrativi, tutto il personale che con professionalità e dedizione si prende cura dei pazienti. A loro va un sentito ringraziamento per l'impegno e l'attenzione che dimostrano ogni giorno".

“Questo anniversario è importante per la nostra Azienda – ha detto Andrea Ziglio, Direttore Sanitario AOU di Modena – perché ci consente di riflettere su quanto stato fatto in questi anni per poter pianificare il futuro. È anche un’occasione per ringraziare tutti insieme i nostri professionisti per il loro grande lavoro. Gli eventi organizzati declinano con modalità diverse il rapporto strettissimo tra Modena e l’Ospedale Civile che anche nei prossimi anni sarà nevralgico per la sanità modenese e non solo”.

“E' molto importante che l'Azienda Ospedaliero - Universitaria abbia pensato a un programma aperto alla città per festeggiare questi vent'anni ma, allo stesso tempo, creare consapevolezza attorno a un luogo di cura e alla sua storia – ha affermato Francesca Maletti, Vice-Sindaca e Assessora alle Politiche della Salute - Sono sicura che i cittadini risponderanno con interesse a questi appuntamenti perché ritengono la sanità pubblica un patrimonio da difendere. L'ospedale di Baggiovara in questi 20 anni ha rappresentato un luogo dove eccellenza e rapporto con il territorio si sono coniugati e hanno fatto sintesi per offrire un servizio pubblico con standard elevati e riconosciuti. Per questo desidero anche ringraziare le migliaia di persone che ogni giorno lavorano tra quelle mura per la nostra salute, questa è anche la loro festa”.

“Abbiamo progettato un calendario di eventi – ha spiegato Paolo Barbieri, Responsabile Servizio Comunicazione e Informazione – che racconti il presente e il futuro dell’Ospedale Civile con l’obiettivo di farlo conoscere sempre meglio alla cittadinanza, sottolineando il suo legame con la città. Per questo motivo il primo evento che abbiamo organizzato è il concerto di domenica prossima di un modenese “doc” come Andrea Govoni proprio nella piazza del vecchio ospedale. Con la stessa logica abbiamo progettato gli eventi successivi che hanno come fil rouge la partecipazione della cittadinanza, insieme ai sanitari, abbracciando idealmente più luoghi della città. Il calendario culminerà nella festa organizzata all’interno dell’Ospedale prevista per fine novembre.”

“Per me è un grande onore partecipare a questo evento – ha commentato il cantautore e musicista modenese Andrea Govoni – che celebra il ventennale di una struttura importantissima per la nostra città. Ringrazio, quindi l’Azienda Ospedaliero – Universitaria e il Comune di Modena per avermi coinvolto in questa serata così importante per tutta la cittadinanza. Il mio pensiero e il mio ringraziamento vanno anzitutto ai professionisti della Sanità Pubblica che tutti i giorni lavorano senza risparmiarsi per rispondere alle esigenze dei cittadini. Con la mia band e i miei ospiti ci impegneremo per proporre una serata che possa essere divertente per tutti coloro che, dal vivo e in diretta sui canali di TRC, vorranno trascorrere alcune ore in nostra compagnia. Vi aspettiamo.”