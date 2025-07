“Bike to work”, a Modena proseguono gli incentivi per la mobilità su due ruote

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

MODENA - C’è tempo fino al 31 luglio per iscriversi al progetto “Bike to Work” promosso dal Comune di Modena in collaborazione con la piattaforma per la mobilità sostenibile Wecity. A poco più di due mesi dall’avvio della quarta edizione, l’iniziativa ha già coinvolto 2.082 partecipanti, facendo registrare 76.833 viaggi, oltre 363.900 km percorsi e un risparmio complessivo di quasi 51 tonnellate di CO₂. Un risultato che testimonia l’impatto positivo della mobilità attiva sul piano ambientale, della salute e della qualità della vita urbana e che è destinato a migliorare grazie ai 200 posti ancora disponibili per i lavoratori e le lavoratrici modenesi che vogliano cogliere l’occasione di contribuire alla transizione ecologica... pedalando.

L’incentivo, che verrà erogato fino al 31 agosto 2025, rientra nella seconda edizione del bando pubblico per l’erogazione dei buoni mobilità. Tutti i maggiorenni con residenza o sede lavorativa nel Comune di Modena possono aderire e ricevere un incentivo economico di 0,20 euro per ogni chilometro percorso in bici o monopattino elettrico nel tragitto casa-lavoro e ritorno, fino a un massimo di 50 euro al mese, accreditati direttamente sul conto corrente.

La registrazione dei percorsi avviene tramite l’app gratuita Wecity, disponibile per iOS e Android, dove i partecipanti possono monitorare in tempo reale i propri tragitti, i chilometri percorsi, la CO₂ risparmiata e la classifica aggiornata.

Iscriversi è semplice: basta scaricare l’app Wecity, inserire il codice missione nella sezione Sfide / Le tue missioni, e completare la registrazione entro e non oltre le 8.00 del 31 luglio 2025. Il codice e il regolamento sono pubblicati nel bando al link: https://www.comune.modena.it/ argomenti/mobilita- sostenibile/bike-to-work

