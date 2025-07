Bomporto si prepara al “Sorbara Sound Festival”

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

BOMPORTO - Dal 25 al 27 luglio 2025, Sorbara si prepara ad accogliere la seconda edizione del Sorbara Sound Festival, l’appuntamento estivo che porta in Piazzetta dei Tigli tre giornate di musica dal vivo, buon cibo e intrattenimento per tutte le età. L’iniziativa è promossa dall'Amministrazione comunale nell'ambito del programma di eventi dell'Estate 2025 ed è a cura di “Bernardi Eventi”.

La sindaca di Bomporto, Tania Meschiari, ha voluto sottolineare l’importanza dell’iniziativa, dichiarando: “Dopo la buona riuscita della Notte Blu, siamo felici di poter annunciare che la nostra estate continua al meglio con il Sorbara Sound Festival, un altro importante evento che coinvolge la comunità in modo trasversale, valorizzando il nostro territorio e promuovendo la musica come strumento di socialità. L'estate bomportese, però, non finisce con il Sorbara Sound Festival: il 29 e 30 agosto, infatti, ci spostiamo a Solara, nella suggestiva Piazza Marconi, per una due giorni di “Tagliatelle e Musica”.

Il Sorbara Sound Festival comincia venerdì 25 luglio, quando sul palco saliranno i Non Siamo Mica Gli Americani, storica tribute band di Vasco Rossi, per una serata tutta da cantare con le hit più amate del rocker di Zocca. Sabato 26 luglio il festival fa spazio al ritmo travolgente di 90 Special, il format più coinvolgente dedicato alle mitiche hit anni ’90 e 2000, tra balli, coreografie e tanta nostalgia pop. Domenica 27 luglio propone il gran finale con i Sei 1 Max, la tribute band ufficiale di Max Pezzali e degli 883, per rivivere i grandi successi che hanno segnato una generazione.

Durante tutto il weekend, Piazzetta dei Tigli ospiterà un’area street food con specialità e golosità provenienti da diverse regioni italiane, oltre a uno spazio dedicato ai più piccoli, con giochi e animazioni che renderanno il festival un’occasione perfetta per le famiglie. Il Sorbara Sound Festival, promosso in collaborazione con le realtà del territorio, tra cui Avic e Viviamo Sorbara, nasce con l’intento di valorizzare gli spazi pubblici attraverso la cultura, la musica e l’intrattenimento di qualità.

LEGGI ANCHE: