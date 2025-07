Carpi, al Campo di Fossoli due giorni di iniziative per l’81° anniversario della strage del Poligono di Tiro di Cibeno

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

CARPI - Sabato 12 e domenica 13 luglio, a Carpi, due giorni di iniziative per commemorare le 67 vittime della strage di Cibeno, quando, il 12 luglio 1944, 67 internati politici del Campo di Fossoli furono prelevati e assassinati dalle SS, per poi essere gettati in una fossa comune, nei pressi del vicino Poligono di Tiro.

Sabato 12 luglio, alle ore 21.00, presso il Campo di Fossoli si terrà Ode alla Vita. La Resistenza culturale in Europa, il concerto del Lendvay Ensemble. La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria al seguente link: https://bit.ly/44zAyb2. Il concerto rappresenterà un omaggio alla cultura come strumento di resistenza contro i regimi totalitari, i quali, prima di sopprimere i diritti civili e politici, attaccano la libertà d’espressione, pervertendo la cultura a mezzo di propaganda. La musica, l’arte e la letteratura divengono così il primo campo di battaglia ideologico, con opere e artisti perseguitati ed etichettati come “degenerati” se non conformi agli ideali del regime. In questo contesto, le compositrici e i compositori della resistenza culturale hanno dimostrato coraggio e determinazione, lottando per la libertà.

Domenica 13 luglio, alle ore 9.30, sempre presso il Campo di Fossoli avrà invece luogo la cerimonia commemorativa. Oltre agli interventi della presidente della Fondazione Fossoli Manuela Ghizzoni e del sindaco di Carpi Riccardo Righi, nel corso della mattinata sarà presentato il video Storie di vite spezzate. I 67 martiri di Fossoli, a cura della classe 2^ AC dell'ITIS Leonardo Da Vinci di Carpi, oltre a letture da Non avrei mai creduto di darti tanto dolore - il reading ispirato dalle Lettere di condannati a morte della Resistenza Italiana ed Europea curato da Giovanni Tesio – che saranno portate sul palco da una rappresentanza di studenti e studentesse delle classi 5^M e 5^ S dell’IIS Meucci di Carpi. Sarà inoltre presentata l’installazione di luce e parole per ricordare i Caduti della Strage di Cibeno, a cura del Teatro dell'Argine. La cerimonia sarà accompagnata dal Corpo Bandistico “Città di Carpi”.

Informazioni sulla viabilità

Dalle ore 21.00 alle ore 23.00 del 12 luglio e dalle ore 9.00 alle 12.00 del 13 luglio sarà in vigore il divieto di transito nel tratto di via Remesina compreso tra via Martinelli e via dei Grilli. Sarà inoltre in vigore il divieto di sosta nel tratto sopracitato dalle ore 21.00 alle 23.00 del 12 luglio e dalle ore 8.00 alle 12.00 del 13 luglio. Sarà predisposto un apposito spazio di sosta per agevolare le persone con disabilità in corrispondenza del cancello nord del Campo di Fossoli (Via Remesina). I divieti di sosta delle due giornate riguarderanno anche il tratto di Via Grilli compreso tra S.P.413 Romana Nord e 500 mt. verso via Cavi. L’eccidio di Cibeno, così detto perché avvenuto nel Poligono di Tiro della frazione, ebbe come vittime 67 internati politici al Campo di Fossoli, che su mandato delle autorità naziste di stanza a Verona furono prelevati dai tedeschi per essere condotti alla fucilazione: si tratta della più grave strage di civili in un campo italiano durante la Seconda Guerra Mondiale. Le vittime della strage provenivano da 27 province italiane, avevano diversa estrazione sociale e rappresentavano le varie anime antifasciste dell'epoca. Molti dei compagni di prigionia riferiranno nelle testimonianze e deposizioni successive che si trattava dei “migliori”, perché anche all’interno del campo, dopo aver subito la durezza del carcere e pur vivendo nella costante incertezza della loro sorte, molti di loro non avevano ceduto e, anche in quelle condizioni difficili, continuavano il proprio lavoro di resistenza.

L’elenco delle 67 vittime: Andrea Achille, Vincenzo Alagna, Enrico Arosio, Emilio Baletti, Bruno Balzarini, Giovanni Barbera, Vincenzo Bellino, Edo Bertaccini, Giovanni Bertoni, Primo Biagini, Carlo Bianchi, Marcello Bona, Ferdinando Brenna, Luigi Alberto Broglio, Francesco Caglio, Emanuele Carioni, Davide Carlini, Brenno Cavallari, Ernesto Celada, Lino Ciceri, Alfonso Marco Cocquio, Antonio Colombo, Bruno Colombo, Roberto Culin, Manfredo Dal Pozzo, Ettore Dall'Asta, Carlo De Grandi, Armando Di Pietro, Ezio Dolla, Luigi Ferrighi, Luigi Frigerio, Alberto Antonio Fortunato Fugazza, Antonio Gambacorti Passerini, Walter Ghelfi, Emanuele Giovanelli, Davide Guarenti, Antonio Ingeme, Jerzy Sas Kulczycki, Felice Lacerra, Pietro Lari, Michele Levrino, Bruno Liberti, Luigi Luraghi, Renato Mancini, Antonio Manzi, Gino Marini, Nilo Marsilio, Arturo Martinelli, Armando Mazzoli, Ernesto Messa, Franco Minonzio, Rino Molari, Gino Montini, Pietro Mormino, Giuseppe Palmero, Ubaldo Panceri, Arturo Pasut, Cesare Pompilio, Mario Pozzoli, Carlo Prina, Ettore Renacci, Giuseppe Robolotti, Corrado Tassinati, Napoleone Tirale, Milan Trebsé, Galileo Vercesi, Luigi Vercesi.

LEGGI ANCHE: