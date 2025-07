Carpi, deserto il bando per l’affidamento della gestione del Caffè del Teatro

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

CARPI - Il bando per l’affidamento della gestione del Caffè del Teatro, in scadenza ieri, mercoledì 30 luglio, è andato deserto e l’Amministrazione comunale di Carpi è al lavoro per pubblicare, a breve, un nuovo avviso con nuove condizioni per consentire al locale di riaprire, come da programmi, entro il 2025.

Come afferma il sindaco Riccardo Righi, infatti, “il nostro obiettivo resta chiaro: riaprire il Caffè entro l’anno, restituendolo alla comunità come spazio vivo, accogliente e capace di valorizzare l’offerta culturale del centro storico”.

L’amministrazione ha presto atto dei temi emersi dalle richieste di chiarimento dei potenziali gestori e sta lavorando a una nuova proposta che possa rispondere meglio alle esigenze di chi vorrà investire nell’attività, senza snaturare il progetto culturale e di socialità che il Caffè del Teatro rappresenta per la città.

LEGGI ANCHE: