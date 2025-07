“Pastasciutta antifascista”, appuntamenti anche a Modena, Carpi, Mirandola e Soliera

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

Ritorna anche quest’anno per il 25 luglio la “Pastasciutta Antifascista” per ricordare il 25 luglio 1943 quando la famiglia di Alcide Cervi festeggiò la caduta del governo Mussolini offrendo a tutti gli abitanti di Campegine (Reggio Emilia) una pastasciutta nella piazza del paese riconquistato alla libertà. Promossa dall’Anpi e da varie associazioni, tra cui la Cgil e il sindacato pensionati Spi Cgil, con il patrocinio dei Comuni interessati, segnaliamo, tra le altre, le iniziative della “Pastasciutta Antifascista” nei comuni di Modena, Carpi, Vignola, Mirandola, Prignano sulla Secchia, Soliera e Castelvetro.

A Modena venerdì 25 luglio dalle ore 20 presso il Giardino della Polisportiva San Damaso (Stradello Scartazzetta, 53) menù a 13 euro con gramigna al ragù (possibile alternativa vegetariana), bensone, acqua e bicchiere di vino. Per prenotare: Luciano Tamassia (333.3418003), Renza Casarini (333.7561945), Marco Malferrari (333.8945587), Dania Iori (340.9041257), Walter Berselli (339.8030780) e Francesco Martinelli (389.6641961). Saluti istituzionali del Sindaco Massimo Mezzetti e a seguire live del coro multietnico “Multispilla”. Sarà ospite Emergency che raccoglierà fondi a favore di due ambulatori attivi a Gaza.

A Carpi si celebra l’evento in due giornate, venerdì 25 luglio alle ore 20 e domenica 27 luglio a pranzo alle ore 12.30, presso il centro sociale Bruno Losi (via Medaglie d’Oro, 2). La pastasciutta è offerta dall’Anpi, con prenotazione obbligatoria entro il 22 luglio (Anpi 059.694728 mar, giov, sab ore 9.30-11.30, Annamaria 349.5313340-anche whatsapp, Centro sociale Bruno Luosi 389.6611286 e 059.683336). Entrambe le iniziative sono dedicate alla pace e solidarietà con i popoli oppressi da guerre. Sarà presente un esponente di Emergency che porterà la testimonianza del loro intervento a Gaza. In veste istituzionale, saranno invece presenti venerdì sera 25 luglio la vice sindaca Mariella Lugli e domenica 27 luglio a pranzo l’assessore Giuliano Albarani.

Sempre a Carpi presso il circolo Arci Arcobaleno a Santa Croce, venerdì 25 luglio il Collettivo Pastasciutta Antifascista propone a partire dalle ore 18.30 aperitivo e presentazione del Graphic Novel di Gianni Carino “Nati contadini, morti partigiani” ispirato al libro di Alcide Cervi “I miei sette figli”. A seguire le donne del Collettivo raccontano vite e storie delle donne di Casa Cervi. Alle 20.30 cena e per finire l’amichevole partecipazione di Cisco. Prenotazioni: 059.4728738 (Croce Blu) o 346.2291354 (Claudio). Ingresso riservato ai soci Arci.

Anche a Soliera per ricordare la festa in piazza a Campegine per la caduta del fascismo, pastasciutta antifascista alle ore 20 presso “Estate in Habitat” (via Berlinguer, 201), a seguire alle 21.30 coro del “Le Mondine di Novi”. Necessaria prenotazione entro il 22 luglio (347.6557532 via whatsapp).

A Vignola sarà offerta la pastasciutta antifascista venerdì sera 25 luglio alle ore 19.30 al centro Età Libera (via Ballestri, cortile e parco interno). Solo su prenotazione 347.1090708 (segnalare intolleranze alimentari e vegetariani). Si esibirà il Gruppo Danze Etniche dell’università Ginzburg di Vignola.

A Mirandola la pastasciutta antifascista è alle ore 20 di mercoledì 23 luglio, in piazza Costituente. Prenotazione obbligatoria entro il 21 luglio (370.3316523). Menù completo onnivoro o vegetariano a 25 euro, pastasciutta gratuita. Alle ore 21.30 “Livellare”, spettacolo teatrale della compagnia “Chili 5 di Sale”. Per tutta la serata sarà presente un punto informativo di Emergency.

Sempre venerdì 25 luglio iniziativa anche al parco della Pace di Prignano sulla Secchia, con apertura del ristorante alle ore 19.30 dove si può gustare un menù completo con pastasciutta antifascista offerta dagli organizzatori. Alle ore 21 musica dal vivo con Valter Lucenti “Quella Resistenza che rivive nelle canzoni dei cantautori e nei canti popolari dell’Italia libera”. L’iniziativa è dedicata a Dante Macchioni amministratore comunale e presidente Anpi prematuramente scomparso.

Segnaliamo anche la pastasciutta antifascista per la pace offerta da Anpi a Castelvetro il 25 luglio, ore 20.30 presso il bocciodromo. Presente anche a questa iniziativa il banchetto di Emergency per sostenere le attività sanitarie a Gaza. Prenotazioni entro il 23 luglio (Daniela 339.5345104 e Mattia 338.6008924).

