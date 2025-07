Cavezzo, la Sagra di Motta entra nel vivo

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

CAVEZZO - Come ogni anno, in questo periodo, è in corso di svolgimento, nel territorio comunale di Cavezzo, la tradizionale Sagra di Motta, che quest'anno si compone di otto serate, in ognuna delle quali ci sono un menù e tanti spettacoli diversi. Di seguito il programma: la serata del 28 luglio, causa maltempo, è stata spostata a lunedì 4 agosto.

