Controlli della Polizia Locale di Modena nel weekend, 7 automobilisti positivi all’alcol test

MODENA - Nel corso della notte tra venerdì 25 e sabato 26 luglio, la Polizia Locale di Modena ha svolto un'intensa attività di controllo nelle vie a ridosso del centro storico con particolare attenzione alla prevenzione della guida in stato di ebbrezza. Gli agenti, operativi dalla tarda sera a notte inoltrata, hanno fermato e sottoposto a pretest qualitativo 42 conducenti, tutti identificati e controllati a bordo dei rispettivi veicoli. Sette automobilisti sono risultati positivi all’alcol test. Per uno di loro, la situazione ha comportato gravi conseguenze: il tasso alcolemico registrato rientrava nella fascia più elevata prevista dall’articolo 186, comma 2, lettera C del Codice della Strada, con conseguente sanzione e sequestro del mezzo. È stato il caso di una donna di 24 anni alla guida di una Citroën, fermata mentre procedeva a zig-zag tra gli altri veicoli a velocità elevata e non commisurata alle condizioni della strada.

La giovane, regolare nei documenti, è risultata positiva al pretest e in seguito anche all’etilometro, confermando un tasso alcolemico che la colloca nella soglia più alta della normativa, con le relative sanzioni previste. Durante i controlli sono stati elevati ulteriori nove verbali per violazioni al Codice della Strada. Tra questi, il caso di un cittadino straniero residente in Italia da oltre un anno, fermato mentre guidava con una patente non convertita, come richiesto dalle disposizioni vigenti: oltre alla sanzione, è scattato il ritiro del documento. Sono stati inoltre sanzionati un automobilista sorpreso a percorrere via Tassoni contromano, uno per guidare un veicolo privo di assicurazione per il quale è stato disposto il sequestro e ulteriori sei per altre violazioni alle norme di comportamento.

