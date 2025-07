Si finge Carabiniere e ruba gioielli ad un’anziana, collocamento in comunità per un 18enne

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

La Polizia di Stato di Modena eseguito la misura cautelare del collocamento in comunità, emessa il 17 luglio scorso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i Minorenni di Bologna, nei confronti di un cittadino italiano di 18 anni, all’epoca dei fatti non ancora maggiorenne, residente a Napoli, già conosciuto alle Forze dell’ordine e gravemente indiziato del reato di rapina pluriaggravata.

Nel pomeriggio del 6 giugno scorso, la Squadra Volante era intervenuta presso l’abitazione di una anziana signora, la quale aveva appena subito una rapina ad opera di un giovane, appunto il 18enne, il quale, fingendosi appartenente all’Arma dei Carabinieri, con il pretesto di dover verificare se i preziosi in possesso della donna corrispondessero a quelli oggetto di una rapina ai danni di una gioielleria, in cui era rimasto coinvolto suo figlio, si era introdotto all’interno dell’abitazione, raccogliendo i gioielli con la scusa di portarli presso il Comando. Alle proteste della signora aveva replicato dandole una spinta per poi scappare con il bottino, del valore di circa 30mila euro.

L’attività d’indagine, condotta dalla Squadra Mobile e coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, ha permesso, grazie anche all’esito positivo della ricerca di impronte papillari, rilevate sul posto da personale del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, e al riconoscimento fotografico da parte della vittima, di acquisire gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato.

L’accusa è di rapina pluriaggravata, in quanto commessa approfittando del fatto di aver ingenerato nella vittima anziana il timore per il figlio, causandole altresì un ingente danno patrimoniale. Il giovane è stato rintracciato il 25 luglio scorso da personale della Squadra Mobile a Bologna e al termine delle formalità di rito è stato accompagnato presso una comunità in provincia di Caserta.

