Freccette, campionato europeo a squadre Under 18: ottimi risultati per Nicole Sescu Gal della Nuova Modena Darts

Dal 16 al 19 luglio si è disputata ad Assen, nei Paesi Bassi, la 34ª edizione della Winmau WDF Europe Cup Youth, il Campionato Europeo a squadre under 18. Alla prestigiosa manifestazione hanno preso parte ben 26 nazioni, tra cui l’Italia, che ha saputo distinguersi con impegno, grinta e talento.

16 luglio – Buona partenza nel doppio maschile

La competizione si è aperta con i tornei di doppio maschile e femminile. Ottima prestazione per la coppia Francesco Basili – Mirko Vasic, che ha concluso al secondo posto il gruppo M, accedendo così al tabellone ad eliminazione diretta, dove è stata sconfitta 4-3 dai britannici Barry Watson e Adam Craik nei sedicesimi di finale. Stop nella fase a gironi, invece, per Diego De Lisi e Nicolò Galgani nel maschile e per la coppia femminile Nicole Sescu Gal – Greta Pirone.

17 luglio – L’Italia sfiora la semifinale nel team femminile

Secondo giorno di gare dedicato al singolare maschile e alla competizione a squadre femminile. La copertina è tutta per Nicole Sescu Gal e Greta Pirone, capaci di superare il girone e approdare ai quarti di finale. Contro la Svezia, le azzurre si sono arrese 3-2 al termine di un match combattutissimo e segnato da qualche rammarico per le doppie mancate. Fino a quel momento, la coppia azzurra deteneva il miglior average della competizione (nelle freccette, l'average è la media punti per ogni tre freccette lanciate, ed è uno degli indicatori principali del rendimento di un giocatore). Nel singolare maschile, Basili e De Lisi hanno superato la fase a gironi ma si sono fermati al primo turno ad eliminazione diretta.

18 luglio – In scena i singolari femminili e il team maschile

Nella terza giornata è toccato alle ragazze nel singolare e alla squadra maschile. Al mattino si sono svolti i gironi, mentre il pomeriggio ha visto i tabelloni a eliminazione diretta allinearsi fino ai quarti.

19 luglio – Nicole brilla nel singolare femminile e conquista un premio speciale

Nicole Sescu Gal è stata grande protagonista anche nel torneo di singolare femminile. Dopo aver superato la fase a gironi, ha battuto Ceylin Atas 4-2 agli ottavi, prima di arrendersi nei quarti alla fortissima Paige Pauling, che ha avuto la meglio per 4-2 al termine di un match spettacolare. Ottima prova anche per Greta Pirone, fermata agli ottavi da Aysegul Karagoz (4-2). Nonostante l’eliminazione, Nicole Sescu Gal ha ricevuto il prestigioso premio “Most 180 Girls”, riconoscimento assegnato all’atleta femminile che ha realizzato il maggior numero di 180 durante la competizione. (Un 180 è il massimo punteggio realizzabile con tre freccette in un turno, ottenuto centrando tre volte il triplo 20. È considerato il tiro perfetto per eccellenza nel mondo delle freccette.) Nel torneo maschile a squadre, l’Italia ha chiuso al terzo posto nel proprio girone con una vittoria (9-5 contro Malta) e due sconfitte (6-9 con la Lituania, 7-9 con la Turchia), non riuscendo così a centrare l’accesso alla fase finale.

Un bilancio positivo e ricco di emozioni

"Sebbene non siano arrivati piazzamenti in finale, il bilancio azzurro resta ampiamente positivo. I nostri giovani atleti hanno mostrato talento, dedizione e un grande spirito di squadra, rappresentando l’Italia con onore in una delle più importanti competizioni giovanili internazionali" commenta la ASD Nuova Modena Darts.

Congratulazioni a Nicole Sescu Gal

La ASD Nuova Modena Darts, con il Presidente e tutto il Direttivo, si congratula con la propria tesserata Nicole Sescu Gal per gli straordinari risultati ottenuti:

“Nicole ha rappresentato al meglio i nostri colori in Europa. Ad oggi, Nicole occupa il terzo posto nel ranking mondiale per media (average) e ha conquistato anche il premio ‘Most 180 Girls’, confermandosi come l’atleta femminile capace di realizzare più 180 in tutta la competizione. (Il 180 è il punteggio perfetto in un turno di freccette, simbolo di precisione e potenza.) La sua determinazione, il talento e i risultati raggiunti ad Assen sono motivo di grande orgoglio per tutta la nostra società. Continua così, Nicole, e facci sognare!”

