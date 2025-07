Giuseppina Vinci eletta nuova segretaria del circolo Pd di San Prospero

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

SAN PROSPERO - L’assemblea degli iscritti del Circolo del Partito Democratico di San Prospero si è riunita per eleggere la nuova segretaria, esprimendo all’unanimità la propria fiducia in Giuseppina Vinci, che assume così la guida del circolo locale. 47 anni, laureata in Scienze dell’educazione, Giuseppina Vinci è originaria della Sicilia, ma vive da diversi anni a San Prospero, dove è attivamente impegnata nella vita della comunità. Nel suo intervento, la neo segretaria ha voluto ringraziare Simone Silvestri, commissario uscente del circolo, per il lavoro svolto e il supporto offerto in questi mesi complessi, oltre a tutte le iscritte e gli iscritti per la fiducia dimostrata.

Nel suo discorso, Vinci ha evidenziato le difficoltà attraversate dalla comunità democratica di San Prospero nell’ultimo anno, in particolare a seguito della divisione del centrosinistra durante la tornata amministrativa. Ha indicato come priorità quella di ricucire le fratture venute a crearsi, promuovere una partecipazione collettiva, valorizzare le diverse sensibilità all’interno del partito e lavorare per un maggiore coinvolgimento delle nuove generazioni. Nel corso dell’assemblea è stato anche eletto come tesoriere del circolo, Tiziano Tagliazucchi.

LEGGI ANCHE: