Quattro trattori rubati ad un’azienda agricola di San Prospero

SAN PROSPERO - Quattro trattori, del valore complessivo di circa 250mila euro, sono stati rubati la scorsa settimana ad un'azienda agricola di San Prospero. E' accaduto nel corso della notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 luglio, quando, come riporta la "Gazzetta di Modena", i ladri sarebbero entrati nell'azienda agricola, avrebbero messo in moto i quattro trattori pur in assenza delle chiavi, e li avrebbero guidati fino ad uno o più camion che li aspettavano nelle vicinanze: una volta caricati i trattori, i malviventi si sarebbero allontanati facendo perdere le proprie tracce. Ad accorgersi del furto sono stati i titolari dell'azienda agricola di San Prospero la mattina successiva: a quel punto, però, i mezzi erano già lontani. Ora sono in corso le indagini.

