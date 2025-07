Lamborghini Temerario GT3: potenza pura per la nuova auto da corsa

(Adnkronos) - Lamborghini Squadra Corse alza il sipario sulla nuova Temerario GT3, la prima vettura da gara derivata dall’omonima supercar stradale. Interamente progettata e sviluppata a Sant’Agata Bolognese, segna una svolta nel motorsport GT3 e inaugura un capitolo inedito per il brand. Cuore pulsante della nuova Lamborghini Temerario GT3 è un V8 biturbo da 4.0 litri, rivisitato nella sovralimentazione per rispettare i regolamenti GT3 e garantire prestazioni costanti durante tutta la durata delle gare. L’unità è priva del sistema ibrido, alleggerita e ricalibrata per erogare una potenza regolata attorno ai 550 CV secondo il Balance of Performance. Il telaio spaceframe in alluminio, evoluzione di quello stradale, è stato semplificato e rinforzato per le esigenze della pista. I subframe anteriore e posteriore sono facilmente removibili, progettati per velocizzare gli interventi durante le gare endurance. La gabbia di sicurezza integrata rispetta i più recenti standard FIA GT3. La carrozzeria in fibra di carbonio mantiene l’identità stilistica Lamborghini, reinterpretata in chiave funzionale con flussi d’aria ottimizzati e elementi sganciabili rapidamente. Il sistema di raffreddamento, completamente riprogettato, migliora l’efficienza dei turbocompressori e la gestione termica globale. Le sospensioni regolabili su sei vie, firmate KW, sono ispirate alla tecnologia LMDh. La carreggiata più ampia e il passo allungato migliorano la stabilità e la precisione nei tratti misti. L’adozione di cerchi Ronal da 18 pollici e un sistema sterzante idraulico personalizzato completa il pacchetto meccanico. L’impianto di scarico firmato Capristo è progettato specificamente per questo modello da corsa. [email protected] (Web Info)