Medolla, incendio nella discarica di via Campana

MEDOLLA - Nella mattina di oggi, martedì 29 luglio, un incendio si è sviluppato nella discarica di via Campana, a Villafranca di Medolla: non sono ancora chiare le cause che hanno portato al propagarsi delle fiamme, ma il fumo era visibile anche a qualche chilometro di distanza. Sul posto i Vigili del Fuoco di San Felice sul Panaro e l'autobotte da Modena: l'intervento è tuttora in corso, ma la situazione sarebbe sotto controllo.

