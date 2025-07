Mirandola, ripristino del senso unico in via Don Minzoni tra via Roma e via Luosi

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

MIRANDOLA - L’Amministrazione comunale di Mirandola informa che verrà ripristinato il senso unico in via Don Minzoni, nel tratto compreso tra via Roma e via Luosi, in una zona attualmente interessata da un importante cantiere.

Il senso unico – già esistente in passato – era stato temporaneamente sospeso per consentire il passaggio degli autobus, che ora non transitano più lungo quel tratto. Ciò consente quindi il ritorno alla configurazione precedente permettendo inoltre di recuperare 7-8 posti auto, particolarmente utili per i residenti del quartiere, oggi penalizzati dalle limitazioni dovute al cantiere ex-milizia in corso.

