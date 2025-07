Nonantola, gufo ferito salvato dalla Polizia Locale e ricoverato al “Pettirosso”

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

NONANTOLA - Venerdì 11 luglio, durante un consueto giro di ricognizione sul territorio di Nonantola, una pattuglia della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Sorbara ha notato la presenza di un gufo gheppio accovacciato sotto ad un albero. L’animale appariva immobile e chiuso su se stesso, evidentemente in difficoltà.

Le agenti si sono immediatamente fermate per accertarne le condizioni, riscontrando che il rapace non era in grado di volare. Dopo aver allertato la centrale operativa, la pattuglia si è attivata per portare l’animale presso il Centro di Soccorso "Il Pettirosso" di Modena.

Una volta arrivati al centro, i veterinari hanno riscontrato la frattura di un’ala e di una zampa. Il gufo è stato preso in carico per le necessarie cure veterinarie e il successivo ricovero.

