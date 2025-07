Donna ritrovata a Nonantola, i familiari ringraziano tutti coloro che hanno partecipato alle ricerche

NONANTOLA - Pubblichiamo i ringraziamenti postati su Facebook da Nerina, la figlia della signora Renata.

La donna giovedì 10 luglio si era allontanata da casa con la sua bicicletta e non aveva fatto ritorno.

Grazie alla mobilitazione delle forze dell'ordine, volontari, parenti e amici, è stata ritrovata.

Buonasera, mi scuso per il ritardo di questo messaggio ma la giornata è stata piuttosto intensa e "complicata" e, per facilitarmi la vita, anche il cellulare ha deciso di scaricarsi.

Ormai è risaputo, la Renata, la mia mamma, è stata ritrovata oggi intorno alle 12, in discrete condizioni di salute. Ora è in osservazione per qualche giorno in ospedale, per precauzione, ma spero possa tornare presto dalla sua famiglia.

Sono ancora frastornata e quando ci penso sembra tutto un brutto sogno...invece è successo ed è accaduto proprio a noi...

Non sono mai stata una assidua utilizzatrice di FB, direi che sono proprio negata, ma ieri questo canale mi ha permesso di chiedere aiuto, ora lo utilizzo per dire GRAZIE.

Un enorme e sincero grazie da parte mia e di tutta la famiglia.

Ai parenti, agli amici, ai compaesani e non, molti dei quali probabilmente neppure conosco personalmente, che hanno partecipato alle ricerche strenuamente fino a notte fonda e poi di nuovo stamattina, a tutte le Forze dell'ordine, ai Vigili del fuoco, alla sindaca Baccolini, alla Protezione Civile, alla Croce Blu (spero di non aver dimenticato nessuno, nel caso perdonatemi) che hanno fatto il possibile per riportarla a casa e a chiunque abbia avuto anche solo un pensiero per la mia mamma.

Ma soprattutto un grazie immenso al sig. Sabbatini, che quando ormai cominciavamo a disperare, ce l'ha restituita.

Ed ora....Buona notte a tutti...e, anche se mi ripeto, ancora GRAZIE.