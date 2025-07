Nonantola, ritrovata la donna che si era allontanata da casa con al bici e non era rientrata

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

NONANTOLA - E' stata ritrovata la signora Renata, scomparsa da Nonantola nel pomeriggio di ieri, giovedì 10 luglio: dopo essersi allontanata da casa con la sua bicicletta non aveva più fatto ritorno presso la propria abitazione, mettendo in apprensione i famigliari. Durante la notte, erano state attivate le ricerche con il drone molecolare, poi continuate anche con il favore della luce del giorno: l'attività di ricerca si è fortunatamente conclusa con successo e la signora Renata è stata ritrovata e ha potuto riabbracciare i suoi cari. La signora è stata trovata a Gaggio, comune di Castelfranco Emilia, ed appare in buono stato di salute, ma è stata condotta in ospedale per gli accertamenti del caso. La figlia, molto emozionata e felice, sentita dalla sindaca di Nonantola Tiziana Baccolini, le ha chiesto di porgere pubblicamente i suoi commossi ringraziamenti ad amici, parenti, concittadini che si sono mobilitati fin dalle ore immediatamente successive alla scomparsa, alle forze messe in campo per la ricerca: Carabinieri, Vigili del Fuoco, associazione ORM - Protezione Civile, Polizia Locale, volontari.

