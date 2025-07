Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

BONDENO - Nuova pavimentazione per il Palacinghiale di Ponte Rodoni, luogo nevralgico delle attività della frazione di Bondeno Una determina a contrarre pubblicata alcuni giorni fa all’Albo pretorio dall’Ufficio tecnico che ha impegnato 112mila euro necessari ai lavori, suddivisi in 83mila e 178 euro relativi a opere e oneri per la sicurezza, mentre il resto riguarda spese indifferibili e Iva prevista per legge. L’atto pubblicato dal Comune autorizza di fatto la manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo di via per Vigarano, che necessitava appunto di un rifacimento della pavimentazione per fare fronte alle nuove esigenze.

«La riqualificazione del Palacinghiale rientra a tutti gli effetti nella nostra programmazione triennale per il 2025-2027 e andava fatta per ovvi motivi nel periodo di inattività estivo – avvertono il sindaco di Bondeno, Simone Saletti, e l’assessora allo Sport, Ornella Bonati –. L’attenzione per le strutture del territorio, che ospitano le nostre società sportive, era un impegno che avevamo preso sin dall’inizio del nostro mandato e che stiamo continuando a svolgere secondo un cronoprogramma stabilito».

Come noto, il Palacinghiale è stato di recente ricostruito dopo che una tromba d’aria lo scoperchiò, alcuni anni fa, ma costituisce una struttura di eccellenza per le attività sociali e sportive del territorio.

«La pavimentazione della struttura – aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici, Marco Vincenzi – andava rifatta completamente, per rispondere a diverse necessità. Il nuovo parquet permetterà a lavori consegnati di soddisfare le esigenze di più attività sportive».

Il tipo di intervento previsto ha comportato l’acquisizione di un parere da parte del Coni regionale dell’Emilia-Romagna, essendo quello dell’autorità sportiva un atto vincolante per poter accedere ad un mutuo del Credito Sportivo. I lavori sono già in corso per dare modo di consegnare l’opera conclusa per l’inizio dell’attività sportiva.

