“Pace, Libertà, Europa”, dal 17 al 27 luglio torna la Festa de l’Unità di Albareto

MODENA - Riparte giovedì 17 luglio e proseguirà anche il fine settimana successivo fino a domenica 27 luglio la Festa de l’Unità della frazione di Albareto, che si terrà presso l’area della Polisportiva Forese Nord in Strada Albareto 586. Dopo il momento inaugurale previsto giovedì 17 luglio 2025 alle ore 19.00 - che vedrà le presenze del segretario cittadino Diego Lenzini, del responsabile Feste cittadine Stefano Manicardi e delle segretarie dei circoli di Albareto e di Sacca-Crocetta Valentina Ravani e Beatrice Cocchi - diverse saranno le iniziative politiche in programma presso l’Arena Verde della Festa. Sempre giovedì 17 luglio alle ore 21.00 si parlerà di sanità pubblica e territoriale con il consigliere regionale e presidente della commissione politiche per la salute e sociali Gian Carlo Muzzarelli assieme alla vicesindaca di Modena Francesca Maletti. Venerdì 18 luglio il tema della sicurezza in città sarà al centro dell’incontro con l’assessora Alessandra Camporota e Stefano Manicardi, consigliere comunale e responsabile sicurezza nella segreteria cittadina del Partito Democratico. Nel fine settimana successivo, appuntamento a sabato 26 luglio alle ore 21.00 con l’iniziativa “Pace, Libertà, Europa” assieme all’europarlamentare Stefano Bonaccini e al segretario cittadino Diego Lenzini.

Spazio inoltre alle numerose iniziative culturali, tra cui ricordiamo le mostre fotografiche “Vista Muro” - che aprirà giovedì 24 giugno alle 19.00 e che vedrà un dialogo tra l’autore degli scatti di Luigi Ottani e la consigliera comunale e ricercatrice in storia contemporanea Federica di Padova - e “Tresigallo Metafisica” ad opera di Marcello Martinucci che aprirà giovedì 18 luglio alle ore 19.00. Venerdì 25 luglio alle ore 19.30 presso il ristorante della Festa è inoltre in programma la Pastasciutta Antifascista, importante momento in ricordo della Resistenza organizzato in collaborazione con ANPI Modena.

Per quanto concerne gli spettacoli in programma presso l’Area Verde, si segnala domenica 20 luglio alle ore 21.00 la musica e il cabaret di Massimo Morselli. Il weekend successivo, venerdì 25 luglio alle ore 21.00, il live della Korokoro Band con il loro repertorio di sigle dei cartoon più famosi e alla stessa ora l’orchestra I Giramondo in programma domenica 27 luglio. Sulla Festa di Albareto è intervenuto il segretario cittadino del Partito Democratico Diego Lenzini, affermando che “abbiamo scelto di dedicare questa Festa alla Pace poichè la riteniamo oggi più che mai una tematica importante e significativa, in quanto come comunità politica non possiamo rimanere indifferenti ad uno scenario di grande crisi mondiale e ai conflitti a cui assistiamo in molte parti del mondo, di cui sentiamo parlare quotidianamente”.

“Ribadiamo con fermezza la necessità che la politica, la diplomazia e l'unione Europa abbiano un ruolo centrale nel raggiungimento della pace e per questo abbiamo scelto di affrontare il tema parlando del ruolo politico che questa istituzione deve giocare a livello internazionale - ha ribadito Lenzini - senza dimenticare di guardare al nostro Paese e ai temi della sanità pubblica e della sicurezza, che intendiamo riportare al centro del dibattito pubblico in quanto toccano da vicino la vita quotidiana di tutti i cittadini”.

Lenzini ha inoltre colto l’occasione per rivolgere i propri ringraziamenti alla frazione di Albareto, alle volontarie e ai volontari della Festa “per averci permesso di organizzare la Festa anche quest’anno e per l’impegno e la passione che mettono e metteranno in questi giorni di preparazione e di svolgimento della manifestazione”.

“Sono orgoglioso che la Festa de l’Unità di Albareto continui a portare il Partito Democratico tra le persone, anche nelle frazioni - hanno affermato il responsabile feste nella segreteria PD cittadina Stefano Manicardi e le segretarie dei circoli di Albareto e Sacca-Crocetta Valentina Ravani e Beatrice Cocchi - è una scelta politica forte dedicarla al tema della pace, che è il bisogno più urgente del nostro tempo. Dopo gli appuntamenti cittadini, continuiamo a costruire spazi di dialogo e impegno civile, per spegnere insieme un mondo in fiamme”.

Grande varietà si avrà anche sul fronte culinario, con menù differenti per ogni serata, i quali spazieranno dai fritti al tradizionale, fino ai piatti di pesce e alla più classica combinazione di gnocco, tigelle e salumi. Sarà possibile prenotare al ristorante, aperto tutte le sere della festa a partire dalle ore 19.30, al numero 335-6610237.

