SAN POSSIDONIO - San Possidonio si conferma Comune Ciclabile con quattro Bike Smile. Anche nell’ottava edizione della valutazione FIAB, San Possidonio si distingue positivamente tra i Comuni dell’area Nord Modenese, confermando per il sesto anno consecutivo un punteggio di quattro u cinque Bike Smile, con il miglioramento più rilevante registrato nell'ambito della comunicazione.

Un segnale importante che premia l’impegno del Comune nel promuovere una mobilità sostenibile, inclusiva e condivisa, coinvolgendo i cittadini e valorizzando ogni iniziativa legata alla ciclabilità. Questo significa che il Comune sta parlando di più delle iniziative per la ciclabilità, coinvolgendo attivamente la cittadinanza e promuovendo una vera e propria cultura delle due ruote. La comunicazione è il motore che ci permette di far conoscere i progressi, le opportunità e i benefici di una città più ciclabile. Recuperata anche la “rotellina” persa lo scorso anno in ambito Governance, a dimostrazione di un percorso in crescita verso una mobilità più sicura, consapevole e partecipata.