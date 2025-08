A Modena e provincia vendita in stallo, calo in volume del 3,5% per i piccoli negozi

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

Nel modenese è in stallo il quadro economico provinciale, con una ripresa che, al momento, rimane un obiettivo auspicato ma non ancora concreto. I dati relativi al commercio al dettaglio, in linea con il trend nazionale, evidenziano segnali contrastanti: Confesercenti Modena rende noto che il mese di giugno ha registrato un lieve recupero congiunturale rispetto a maggio, ma il confronto su base annua mostra una flessione media del -0,7% in volume, che si accentua fino al -3,5% per le imprese operanti su piccole superfici, secondo le stime dell'associazione.

Il bilancio del primo semestre 2025 risulta particolarmente critico: si rileva una contrazione media del -1% in volume, che raggiunge il -2,5% per le piccole attività commerciali. Le vendite di giugno, inoltre, sono state influenzate negativamente dall'"effetto attesa" legato all'avvio dei saldi estivi.

Il commercio al dettaglio tradizionale continua a perdere quote di mercato, a vantaggio della grande distribuzione e dei discount, che mostrano segnali di maggiore dinamismo. In particolare, nel comparto alimentare, le piccole superfici registrano un calo delle vendite in volume vicino al -4,5%, aggravando ulteriormente le difficoltà delle attività di vicinato.

Secondo Confesercenti Modena "lo scenario al ribasso si inserisce in un contesto segnato da forte incertezza geopolitica, in particolare per la questione dazi". Per l'associazione sono necessari interventi urgenti a sostegno del mercato interno e della ripresa dei consumi. "Rinnoviamo l'appello alle istituzioni per una riforma fiscale che alleggerisca il carico sulle famiglie e per l'introduzione di misure mirate a tutela delle piccole imprese locali - sottolinea Confesercenti - solo così si può evitare che l'attuale fase di debolezza si trasformi in stagnazione economica nei prossimi mesi".

