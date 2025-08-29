Agenti della Polizia Locale delle Terre d’Argine aggrediti durante un controllo su un autobus, FdI: “Violenza intollerabile”

CARPI - “Esprimiamo la nostra più sincera vicinanza e solidarietà ai tre agenti della Polizia Locale dell’Unione Terre d’Argine che, durante un intervento di controllo su un autobus Seta, sono stati brutalmente aggrediti da un passeggero privo di titolo di viaggio e sono finiti in Pronto Soccorso. A loro va il ringraziamento di tutta Fratelli d’Italia per la professionalità, il coraggio e la dedizione con cui ogni giorno svolgono il loro servizio a tutela della sicurezza dei cittadini”.



Così il gruppo consiliare carpigiano di Fratelli d’Italia, interviene dopo il grave episodio accaduto lunedì 25 agosto.





“Purtroppo siamo di fronte all’ennesimo episodio di violenza contro le Forze dell’ordine e la Polizia Locale, che troppo spesso diventano bersaglio di aggressioni mentre garantiscono ordine pubblico e rispetto delle regole. È inaccettabile che chi indossa una divisa debba rischiare la propria incolumità per il semplice fatto di svolgere il proprio dovere", proseguono i consiglieri di FdI.



"Il ruolo della Polizia Locale è strategico e fondamentale per garantire la sicurezza del territorio: per questo motivo e per ragioni di sicurezza personale occorre dotare la polizia locale di ogni strumentazione al fine di mettere gli agenti nella condizione di svolgere al meglio le loro preziose funzioni", conclude il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia.

