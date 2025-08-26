Aveva hashish e cocaina pronte alla vendita, bloccato dalla Polizia Locale

Intervento della Polizia Locale per interrompere un’attività di spaccio su una strada vicina al centro cittadino, a Modena, e di sequestrare diverse dosi di sostanze stupefacenti. L’evento si è verificato la settimana scorsa in via Scanaroli, zona che era stata più volte segnalata dai residenti per episodi sospetti relativi al consumo e alla vendita di droga.

Nel corso di un servizio di controllo mirato sul territorio, gli agenti hanno sorpreso un giovane residente a Modena mentre cedeva una dose di hashish a un altro modenese. L’acquirente è stato fermato e segnalato alla Prefettura per uso personale di stupefacenti, ai sensi dell’articolo 75 del DPR 309/90, che prevede una sanzione amministrativa.

Lo spacciatore ha reagito in modo agitato: alla vista degli agenti, il giovane ha tentato di sottrarsi, colpendo e scalciando gli operatori, riuscendo inizialmente a sfuggire alla cattura. Tuttavia, è stato raggiunto e immobilizzato poco dopo.

Durante la perquisizione, sono stati trovati, oltre alla dose già consegnata del peso di 2,32 grammi di hashish, altri 19,61 grammi della stessa sostanza e 4,91 grammi di cocaina suddivisi in due dosi pronte allo spaccio. È stato inoltre sequestrato un bilancino di precisione, elemento che conferma l’attività di vendita di droga.

Il giovane è stato quindi denunciato a piede libero per spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, oltre che per resistenza a pubblico ufficiale durante le fasi del fermo. A suo carico sono state contestate anche violazioni relative alle norme sul soggiorno e sulla permanenza degli stranieri.