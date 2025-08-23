Aggredì una donna a Magreta, il 21 ottobre inizia il processo
FORMIGINE - E’ stata fissata per il prossimo 21 ottobre l’udienza nei confronti dell’oggi 18enne di origine tunisina, accusato di tentato omicidio, violenza sessuale e rapina – reati pluriaggravati – nei confronti della 66enne di Tabina di Magreta aggredita mentre faceva jogging lo scorso 15 aprile, sulla pista ciclabile di via Tomaselli.
Il giovane aveva commesso gravissimi reati quando era ancora minorenne.
Lo scorso 15 aprile, si era allontanato in bicicletta dalla comunità di accoglienza Orione 80 in cui era ospite e, notata la vittima lungo la strada, l’aveva aggredita.
Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, l’imputato avrebbe afferrato la donna stringendole il collo con il suo braccio per poi colpirla con numerosi pugni e trascinarla nel canale al margine della strada.
Dopo averla gettata a terra e bloccata, l'avrebbe violentata.
Il 18enne deve rispondere anche di tentato omicidio: utilizzando lo scaldacollo che le vittima indossava, glielo aveva stretto attorno al collo con estrema violenza e allo scopo di ucciderla.
Prima di fuggire, aveva rubato la fede che la donna aveva al dito. Da qui anche l’accusa di rapina.
Ora per lui inizierà il processo.
Il giudice presso il tribunale per i minorenni, nell’accogliere la richiesta della procura aveva disposto il giudizio immediato nei confronti del giovane e la difesa ha chiesto il rito abbreviato per l’imputato.
