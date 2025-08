Aimag-Hera, “Patto per il Nord”: “Grazie al sindaco Venturini, Cavezzo esempio di difesa del territorio”

CAVEZZO - Nota stampa di "Patto per il Nord Modena" in seguito al voto contrario arrivato dal Consiglio comunale di Cavezzo in merito al rafforzamento della partnership tra Aimag ed Hera:

"Patto per il Nord Modena esprime il proprio ringraziamento e pieno sostegno al sindaco di Cavezzo Stefano Venturini e a tutto il Consiglio comunale, per aver espresso all’unanimità un NO chiaro, coraggioso e coerente all’accordo Hera-Aimag. Nel pieno rispetto dei principi fondanti del nostro movimento – sovranità territoriale, controllo pubblico dei servizi essenziali e tutela delle comunità locali – apprezziamo profondamente la scelta di Cavezzo, che ha dimostrato lucidità, coraggio politico e fedeltà agli interessi pubblici e non alle logiche delle grandi multiutility.

Il voto contrario, motivato e trasversale, è una risposta limpida a un’operazione che comporterebbe l’aumento delle quote del socio privato Hera oltre il 40% e la perdita del controllo strategico della multiutility Aimag, storicamente radicata sul territorio e punto di riferimento per i cittadini. Il sindaco Venturini ha parlato di coerenza, interesse pubblico e autonomia locale: valori che condividiamo pienamente. Ha giustamente sottolineato che la capacità di un sindaco di chiamare e ottenere un intervento sul territorio non può essere sostituita da indicatori finanziari o logiche di mercato. La verità è che siamo di fronte a una privatizzazione mascherata, giustificata con la promessa – già disattesa in passato – di sinergie industriali mai concretizzate. Come ha ricordato lo stesso Sindaco, dal 2009 a oggi Hera ha aumentato il proprio peso senza restituire un vantaggio tangibile ai cittadini. La cessione del controllo pubblico rappresenta un punto di non ritorno.

Patto per il Nord Modena dice NO a questa operazione e invita tutti a seguire l’esempio di Cavezzo, che ha saputo anteporre il bene dei cittadini a pressioni politiche e interessi esterni. La coerenza non è un lusso: è un dovere verso chi ci ha affidato il mandato di governare e tutelare il territorio. Il nostro modello è chiaro: gestione pubblica, trasparenza, efficienza territoriale e rispetto delle autonomie locali. Cavezzo non è isolato. Cavezzo è un baluardo".