Bimbo di cinque anni si perde in spiaggia, sberle dal papà dopo il ritrovamento

CESENATICO - Domenica 17 agosto, un bimbo di cinque anni si è perso in una spiaggia di Cesenatico, sulla Riviera romagnola. Si tratta di una tipologia di episodio abbastanza frequente e i bagnini e i gestori degli stabilimenti balneari sono organizzati per far fronte a questo tipo di situazioni, tant'è che nel giro di poco tempo il bambino è stato ritrovato e riconsegnato sano e salvo ai propri genitori.

A questo punto, però, come riporta "Il Resto del Carlino", da parte del padre del bimbo sarebbe scattata una reazione inaspettata: anzichè mostrarsi contento per il fatto di poter riabbracciare il figlio, infatti, l'uomo lo avrebbe colpito con una sberla.

Qui le versioni dei testimoni divergono: c'è chi sostiene che lo avrebbe anche aggredito fisicamente, venendo fermato solo dall'intervento di bagnini e persone che assistevano alla scena e chi sostiene che il genitore si sia limitato ad uno schiaffo.

Fatto sta che uno dei testimoni ha chiamato i Carabinieri, che sono subito giunti sul posto. Al loro arrivo, però, il papà e il bambino stavano giocando tranquillamente insieme e il bimbo non mostrava ferite o segni di violenza.

