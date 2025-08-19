Bimbo di due anni muore a Lido di Spina: ipotesi meningite
LIDO DI SPINA - Tragedia a Lido di Spina, nel ferrarese. Nella giornata di ieri, lunedì 18 agosto, infatti, un bambino di soli due anni è deceduto all'ospedale Sant'Anna di Cona. Il piccolo si trovava in campeggio nella località marittima insieme ai genitori (la famiglia proviene dalla Lombardia), quando ha iniziato improvvisamente a sentirsi male. I genitori hanno subito iniziato a preoccuparsi quando il bimbo ha mostrato i primi sintomi, poi quando le sue condizioni sembravano aggravarsi hanno deciso di portarlo in ospedale.
All'ospedale del Delta di Lagosanto i medici si sono subito resi conto che la situazione era estremamente grave e hanno predisposto il trasferimento all'ospedale Sant'Anna di Cona: qui è stato subito intubato, ma, nonostante il pronto intervento da parte del personale sanitario, per il il piccolo non c'è stato nulla da fare. Secondo i primi accertamenti svolti in ospedale, si ipotizza che la causa del decesso potrebbe essere stata una meningite.
