Calcio, Petrella e Lionetti al Ravarino. Primi allenamenti e test per le squadre della Bassa

Ultime novità di mercato e primi allenamenti e amichevoli per le formazioni della Bassa modenese in vista dell'inizio, ormai vicino, della stagione sportiva 2025-2026.

In Promozione, sono iniziati gli allenamenti di Virtus Camposanto e La Pieve Nonantola.

In Prima Categoria, il Ravarino ha annunciato gli arrivi del classe 1999 Andrea Petrella, proveniente dallo Spilamberto, e del classe 1996 Francesco Lionetti, che in passato ha vestito le maglie di Virtus Camposanto, Sanmartinese e Pol Nonantola. La formazione biancoazzurra, che ha iniziato la preparazione, ha anche reso note le conferme di Manuel Piccinini e Filippo Bongiovanni. Lo Junior Finale ha annunciato la permanenza del centrocampista classe 2005 Alessandro Cavallari, mentre il Rivara, il Cavezzo e la Pol. Nonantola hanno iniziato gli allenamenti.

In Seconda Categoria, amichevole precampionato per la Virtus Possidiese, che in un allenamento congiunto ha battuto 1-0 l'FC Moglia, grazie ad una rete di Golinelli al 75'.

In Terza Categoria, il Vallalta, che iniziato la preparazione in vista della prossima stagione, ha affrontato l'Athletic Valli (società nata dalla fusione tra Sanmartinese e Quarantolese che disputerà il campionato di Seconda Categoria) in amichevole, venendo sconfitto 8-0.

