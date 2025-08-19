Carpi e Modena, minacciavano e rapinavano donne adescate su siti di incontri: arrestati due uomini
MODENA, CARPI - Il 14 agosto scorso la Polizia di Stato di Modena ha dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena il giorno stesso, su richiesta della Procura di Modena, nei confronti di due cittadini moldavi
di 28 e 24 anni, gravemente indiziati dei reati di rapina aggrava e lesioni personali.
Le indagini hanno preso avvio da due diversi episodi, successi a Modena il 13 maggio scorso e a Carpi il giorno successivo. In entrambe le circostanze, gli indagati avrebbero agito con lo stesso modus operandi: dopo aver preso contatti con le vittime attraverso un sito di incontri online ed averne guadagnato la fiducia, si erano fatti invitare a casa.
Una volta all’interno delle abitazioni, avevano colpito e minacciato le donne con l'utilizzo di coltelli, costringendole a consegnare loro denaro contante e oggetti di valore.
Le indagini, condotte dai poliziotti del Commissariato di Carpi e della Squadra Mobile di Modena, hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti e di
acquisire gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati.
- Carpi e Modena, minacciavano e rapinavano donne adescate su siti di incontri: arrestati due uomini
- Discarica Feronia 1 a Finale Emilia, "Ricominciamo Daccapo": "Troppe ombre, Comune e cittadinanza meritano risposte chiare"
- Giallo di via Stuffler, Marangio aggredito alle spalle?
- San Felice, esito negativo per il presunto caso di Chikungunya: sospesa la disinfestazione
- L'ufficio postale di Medolla riapre dopo i lavori del progetto "Polis"
- Possibile contaminazione nella discarica Feronia 1 a Finale Emilia, Arpae: "Area monitorata, in corso indagini e misure di contenimento"
- Bimbo di due anni muore a Lido di Spina: ipotesi meningite
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Invasione di grilli, ecco cosa sta succedendo e perché questi insetti arrivano così numerosi tra città e campagna
- "Diritti in campo", le Brigate del lavoro della Flai Cgil nelle campagne di Mirandola, Finale Emilia, Cavezzo, San Felice, Concordia e San Prospero
- Emilia-Romagna, nascono 63 hub urbani e di prossimità per ridare vita ai centri storici e ai borghi
- Massa Finalese, dopo le proteste inascoltate, i residenti rimuovono il dosso in via Albero