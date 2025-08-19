Carpi e Modena, minacciavano e rapinavano donne adescate su siti di incontri: arrestati due uomini

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

MODENA, CARPI - Il 14 agosto scorso la Polizia di Stato di Modena ha dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena il giorno stesso, su richiesta della Procura di Modena, nei confronti di due cittadini moldavi

di 28 e 24 anni, gravemente indiziati dei reati di rapina aggrava e lesioni personali.

Le indagini hanno preso avvio da due diversi episodi, successi a Modena il 13 maggio scorso e a Carpi il giorno successivo. In entrambe le circostanze, gli indagati avrebbero agito con lo stesso modus operandi: dopo aver preso contatti con le vittime attraverso un sito di incontri online ed averne guadagnato la fiducia, si erano fatti invitare a casa.

Una volta all’interno delle abitazioni, avevano colpito e minacciato le donne con l'utilizzo di coltelli, costringendole a consegnare loro denaro contante e oggetti di valore.

Le indagini, condotte dai poliziotti del Commissariato di Carpi e della Squadra Mobile di Modena, hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti e di

acquisire gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati.

LEGGI ANCHE: