Cartello con il numero del binario vandalizzato alla stazione di Camposanto

CAMPOSANTO - Continuano gli episodi di inciviltà segnalati a Camposanto. Dopo che nelle scorse settimane l'Amministrazione stessa aveva invitato i cittadini a segnalare i comportamenti definiti "pericolosi" messi in atto in paese da gruppi di ragazzi e che qualche giorno più tardi un gruppo di ragazzi aveva lanciato sassi contro i vetri di un camper, questa volta "vittima" dell'atto vandalico messo in opera da sconosciuti è stato un cartello che indica il numero di un binario della stazione di Camposanto.

Come segnalato da un cittadino su un gruppo Facebook locale, infatti, il cartello in questione, evidentemente rimosso dalla sua postazione originaria, è stato rinvenuto nel prato sottostante alla ferrovia, vicino al pilone lato argine. Con ogni probabilità è stato rimosso dal binario e poi gettato di sotto: al danno creato di per sè dall'atto vandalico si aggiunge la pericolosità del fatto di averlo gettato dall'alto con la possibilità di colpire qualche ignaro passante.

