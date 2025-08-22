Casi sospetti di arbovirosi non confermati, a Concordia sospesi i trattamenti contro le zanzare

CONCORDIA - Il Comune di Concordia sulla Secchia avvisa che i casi sospetti della malattia Dengue/Zika/Chikungunya trasmessa tramite le punture delle zanzare del genere Aedes albopictus (Zanzara Tigre), segnalati da parte dell’Azienda USL di Modena non sono stati confermati pertanto gli interventi adulticidi e larvicidi programmati saranno sospesi.

Si raccomanda ai cittadini di proseguire nella lotta contro le zanzare, continuando fino a fine ottobre le azioni larvicida e di prevenzione a casa propria come: effettuare la pulizia e lo sfalcio dell’erba, continuare la manutenzione del verde, tenere curati gli spazi di proprietà con particolare attenzione, rimuovere ogni deposito d’acqua piovana che possa favorire la formazione di focolai larvali di insetti ematofagi, rimuovere i sottovasi e i contenitori vuoti dal giardino o dal balcone, coprire i bidoni e le cisterne per l’irrigazione dell’orto, non accumulare pneumatici o altri contenitori che possono raccogliere piccole quantità d’acqua, tenere pulite le fontane, non lasciare i giochi e le piscine gonfiabili piene d’acqua, non abbandonare gli annaffiatoi pieni d’acqua, leggere e seguire l’ordinanza comunale.