Cavezzo, sfilata e cena sarda il 13 settembre in piazza Martiri della libertà

CAVEZZO - Una serata di festa, buon cibo e spettacolo attende Cavezzo sabato 13 settembre, con un evento che unisce tradizione e moda nel cuore del paese. Piazza Martiri della Libertà sarà infatti il palcoscenico della Sfilata & Cena Sarda, iniziativa promossa dal Comune di Cavezzo in collaborazione con la Pro Loco, il Circolo Narada e i commercianti locali. Il programma prevede l’apertura alle 19.30 con la cena sarda a menù tipico, che offrirà i sapori autentici della tradizione isolana (prenotazione obbligatoria al numero 3331934090). Alle 20.00 spazio alla musica con il dj set, per poi lasciare il palco, alle 21.30, alla sfilata di moda organizzata dai commercianti di Cavezzo, che porteranno in passerella abiti e proposte pensate per ogni età e occasione. Per tutta la serata saranno attivi un punto bar e i mercatini con prodotti artigianali e hobbistici, a rendere ancora più ricca l’atmosfera della piazza.

«Si tratta di un evento che valorizza la nostra comunità – sottolinea il sindaco Stefano Venturini – perché mette insieme la collaborazione tra Comune, associazioni, commercianti e cittadini, creando un momento di socialità che unisce tradizione e creatività locale. È l’ennesimo esempio di come la collaborazione tra l’ente e la comunità riesca a produrre un evento nuovo e unico, che raccoglie l’eco del successo della Notte Bianca. Complimenti a tutti per la proposta e per l’impegno che ancora una volta dimostrano il valore del nostro paese».

«La sfilata – aggiunge l’assessora Alessia Trevisi – rappresenta un’occasione per dare visibilità al commercio di vicinato, cuore pulsante del nostro paese, e allo stesso tempo per proporre una serata che unisce cultura, convivialità e intrattenimento».

L’appuntamento è quindi per sabato 13 settembre a partire dalle 19.30 in piazza Martiri della Libertà, Cavezzo.

