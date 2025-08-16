Controlli di Ferragosto a Modena, identificate 40 persone e denunciato un 32enne per furto

MODENA - Proseguono in città i controlli straordinari della Polizia di Stato disposti dal Questore Lucio Pennella.

Venerdì 15 agosto, nell’ambito dell’attività di controllo del territorio dedicata in maniera specifica ai parchi cittadini e alle aree limitrofe e finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori, dell’immigrazione clandestina e dello spaccio di sostanze stupefacenti è stato effettuato un servizio straordinario a cura della Squadra Volante, con l’ausilio di personale della Polizia Locale.

Il servizio ha interessato oltre il Parco Novi Sad, il Parco XXII Aprile e il Giardino Ducale Estense, anche in particolar modo la zona del residence Costellazioni, dello Zetadue e il centro cittadino, nelle aree maggiormente frequentate.

L’attività ha portato all’identificazione di 40 persone, di cui 32 cittadini stranieri.

Sempre ieri, la Squadra Volante, a seguito di segnalazione tramite chiamata al 112NUE di un furto ai danni di una donna, si è recata nei pressi di piazza Tien An Men.

La donna ha riferito che poco prima, mentre stava pagando la spesa, un uomo le aveva sottratto con violenza una banconota da 20 euro dalle mani, per poi darsi alla fuga.

Nelle immediate vicinanze, gli agenti hanno fermato e identificato l’uomo, corrispondente alla descrizione fornita dalla parte offesa.

Il cittadino ivoriano di 32 anni, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato dunque denunciato per il reato di furto con strappo.

