Modenese di 24 anni si tuffa nel canale di Moglia e non riemerge, in corso le ricerche
MOGLIA - (MN) - Proseguono le ricerche del giovane 24enne di origini romene residente a Modena, che il giorno di Ferragosto si è tuffato in un bacino idrico nella località Mondine di Moglia, in provincia di Mantova.
L'incidente è avvenuto il 15 agosto, intorno alle 17.
Il ragazzo si trovava in compagnia di alcuni amici per pescare e, insieme a loro, si è tuffato nelle acque antistanti l'impianto idrovoro della zona.
È stato però l’unico a non riemergere.
Gli amici hanno immediatamente allertato i soccorsi, contattando il 112.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Moglia, insieme a squadre dei Vigili del fuoco di Suzzara e Mantova.
Le operazioni di ricerca sono state poi supportate dai sommozzatori dei Vigili del fuoco di Bologna e Milano, nonché da un elicottero.
Le ricerche effettuate fino alle 2:30 della notte di Ferragosto, ma non hanno dato esito positivo.
Le operazioni sono riprese nella mattinata di sabato 16 agosto.
