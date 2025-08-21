Dal 28 agosto al 1° settembre torna il Medolla Beer Festival

MEDOLLA - Da giovedì 28 agosto a lunedì 1 settembre, nell’area di piazza della Repubblica, davanti al Municipio, torna il Medolla Beer Festival, organizzato dall’associazione Giovani Fuori Luogo. Tutti i giorni della manifestazione, a partire dalle ore 18, cucina con menù speciali, area market e area artistica. Tutte le sere a partire dalle 21 spazio alla musica (format, dj e live band), oltre naturalmente alla grandissima area dedicata al gioco del beer pong, intrattenimenti all’ora di cena con interviste ed esibizioni di arti aeree.

L’organizzazione di questo appuntamento, sempre molto atteso dai medollesi e non solo, e che gode del patrocinio del Comune, vede anche per l’edizione 2025 il coinvolgimento di tante associazioni e gruppi di volontariato del territorio. E proprio al territorio sono legati i progetti di solidarietà cui verrà destinato il ricavato di questi giorni di festa, che vedranno il seguente programma: giovedì 28 Nuova scena DJ; venerdì 29 Yullo, Velli Reason Wise – Kharfi; sabato 30 Random Party; domenica 31 Kindergarten – Casta – Punkcake, lunedì 1 Nuova scena Artisti.

“Come Amministrazione abbiamo sostenuto concretamente questa edizione – commenta Stefano Bonfatti, assessore al Tempo Libero – per agevolare l’impegno dei Giovani Fuori Luogo che, oltre a creare un’occasione di svago di qualità per i loro coetanei e non solo, si dimostrano sempre profondamente legati a tutta la nostra comunità”.

