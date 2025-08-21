Dal 29 agosto al 1° settembre seconda edizione della Sagra della Tagliatella Finalese
FINALE EMILIA - La Pro Loco di Finale Emilia, con il patrocinio del Comune, è lieta di annunciare il ritorno della Sagra della Tagliatella Finalese, giunta alla sua seconda edizione, che si terrà dal 29 agosto al 1° settembre 2025 presso i Giardini Alcide De Gasperi. Tradizione e gusto saranno protagonisti assoluti, con la tagliatella – emblema della cucina locale – preparata secondo ricette autentiche e servita ogni sera dalle ore 19:00 e anche a pranzo la domenica.
PROGRAMMA MUSICALE E INTRATTENIMENTO:
- 29 agosto: 🎧 Fly Cocktail Bar – Music Selection
- 30 agosto: 🎸 Le Rane Pazze – Live music anni ’80, ’90, 2000
- 31 agosto: 🎧 DJ Cuccurullo – Direttamente da Radio Bruno
- 1 settembre: 🎶 Quelli del Lunedì – Grandi successi italiani
Nella giornata di domenica 31 agosto, la Pro Loco di Finale Emilia organizza anche una suggestiva Mostra di Auto d’Epoca in piazza Garibaldi, dove sarà possibile ammirare vetture storiche e scoprire curiosità sul mondo dei motori del passato. Grande novità del 2025 è la prima edizione di “Miss Tagliatella”, la divertente sfilata da 0 a 99 anni, aperta a chiunque voglia partecipare con spirito allegro e creativo. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Raffaella B – Boutique di Alta Moda a Finale Emilia, si svolgerà lunedì 1° settembre alle ore 20:45, subito prima del concerto dei Quelli del Lunedì. Un’occasione per sfilare, sorridere e ricevere simpatici premi! Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi direttamente alla boutique Raffaella B in Via Nazario Sauro 13/C a Finale Emilia o contattare Raffaella al numero 3397298265.
INFORMAZIONI SULLA SAGRA
Luogo: Giardini Alcide De Gasperi – Finale Emilia (MO)
Date: 29, 30, 31 agosto e 1 settembre 2025
Orari: dalle ore 19:00 – domenica anche a pranzo
Prenotazioni:
- Online: https://prolocofinaleemilia.it/prenotazionisagra25
- Telefono / WhatsApp: 0535 1876409
