“Magnagat Beer Fest”, due weekend in famiglia a Finale Emilia

FINALE EMILIA - Una festa della birra un po' diversa, dove ci sono varie qualità di bionda, ma dove diventa più importante divertirsi con amici e famigliari. Ecco, si può dire che la Magnagat Beer Fest è un evento a misura di famiglia con gli adulti che possono rimanere a tavola per cena e i bimbi hanno uno spazio sicuro dove divertirsi, proprio all'interno di un campo da calcio. La location è infatti lo stadio Comunale di Finale, ribattezzato Ciga Stadium, in via Di Sotto 2 e dove si terranno sei giorni di Magnagat. Si inizia giovedì 21 agosto e si prosegue fino a sabato 23; poi si ripartirà giovedì 28 per salutarsi definitivamente sabato 30.

Si diceva: cibo e divertimento. Per il primo le proposte sono numerose e si va dai cappellacci di zucca fino alla carne salada o ai piatti a base di verdura per chi vuole stare leggero in serate comunque calde. Il divertimento è invece garantito dagli avventori, che possono godersi il momento senza preoccupazioni. E, come dice lo slogan della manifestazione, se per caso ti viene voglia "dai due calci". Non è infatti insolito vedere i papà togliersi le scarpe e tornare bambini per giocare un'improvvisata partitella con i propri figli mentre le mamme o le fidanzate ridono.

L'organizzazione è a cura di Junior Finale, società calcistica che può vantare il riconoscimento di Settore giovanile di terzo Livello, il più elevato e l'unico club in zona. L'apertura dei cancelli è alle ore 19, la prenotazione tavoli è consigliata e può essere fatta al numero 347.3246113 (Simona) e poi finché ci si diverte si mangia, si gioca e si può bere.

Perché Magnagat? Chi è della zona non può non saperlo, ma rispolverare la memoria e le simpatiche tradizioni è sempre un bene: i finalesi vengono soprannominati mangiagatti da chi vive nei paesi limitrofi, un appellativo non certo gradevole ma che nella goliardia ha ispirato la festa al Ciga Stadium.

